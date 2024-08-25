Ці маленькі містечка у Карпатах ідеально підходять для відпочинку на вихідних
Карпати прекрасні завжди, у кожну пору року. Наприкінці літа та напочатку осені вони чудові удвічі. Вже не жарко, але поки що не холодно. Які є мальовничі карпатські містечка, що варто відвідати на вихідних?
РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує вам звернути увагу на п'ять чудових карпатських містечок та селищ, де є чудова природа та багато історичних артефактів.
Косів: етноринок та національний парк
Косів - це справжній рай для тих, хто любить природу та народні ремесла. Це місце, де можна насолодитися різноманітними смаками і культурними традиціями Гуцульщини.
Тут вирощують сади, займаються бджільництвом, виготовляють унікальний посуд і килими. У Косові також можна спостерігати стародавні ремесла, які передаються з покоління в покоління.
Що варто подивитись у Косові:
- Церква Різдва Івана Хрестителя - початку XX століття, архітектурна перлина з цікавою історією. Тут ви відчуєте дух стародавньої архітектури та традицій.
- Національний парк "Гуцульщина" - чудове місце для прогулянок та насолоди природою. Прекрасні пейзажі і чисте повітря подарують незабутні враження.
- Косівський ринок - ідеальне місце для придбання сувенірів та екологічних товарів. Тут можна знайти унікальні вироби місцевих майстрів.
Такий чудовий посуд можна придбати у Косові (фото: Вікіпедія)
Шешори: озеро та водограї
Шешори - це курорт, де кожен мандрівник знайде свій спокій і розвагу. Тут, серед Карпатських вершин, ви відчуєте свіжість гірського повітря і насолодитесь чудовими краєвидами.
Взимку це ідеальне місце для катання на лижах і сноуборді, а влітку - для відпочинку на природі. Шешори також славляться своєю культурною спадщиною і традиціями.
Що варто подивитись у Шешорах:
- Озеро Лебедин - мальовниче водоймище, яке дарує відпочинок та умиротворення. Вода тут чиста і прозора, ідеальна для релаксації.
- Водограї Великий та Малий Гук - природні водоспади, що вражають своєю красою. Це місце стане відмінним фоном для чудових фотографій.
- Хребет Брусний - маловідомий, але дуже мальовничий туристичний маршрут.
Водограй Великий Гук (фото: Вікіпедія)
Сколе: фортеця та природний парк
Сколе - це затишне містечко, яке заворожує своєю історією та природною красою. Оточене величними горами, воно пропонує спокійний відпочинок і можливості для активного дозвілля.
Місто відзначається комфортним кліматом і численними історичними пам’ятками. Сколе також є популярним місцем для романтичних та сімейних прогулянок.
Що варто подивитись в Сколе:
- Водоспад "Кам'янка" - величний водоспад, що вражає своєю силою і красою. Його шум і краса створюють неймовірну атмосферу спокою.
- Національний природний парк "Сколівські Бескиди" - чудове місце для пішохідних прогулянок і відпочинку на природі. Тут ви зможете насолодитися дивовижними краєвидами та свіжим повітрям.
- Фортеця Тустань - історична пам’ятка, що захоплює уяву своєю архітектурною та культурною значимістю. Це місце дозволяє поринути в атмосферу середньовічної історії.
Компьютерна графіка літописного городища Тустань (фото: Вікіпедія)
Пилипець: водоспади та краєвиди
Пилипець - це популярний високогірний курорт та ідеальне місце для тих, хто шукає активний відпочинок в горах. Пилипець також відрізняється чудовими гірськими краєвидами.
Чим цікавий Пилипець:
- Водоспад "Шипіт" - природний водоспад, що вражає своєю красою та потужністю. Це одне з найвідоміших природних чудес регіону.
- Церква Різдва Пресвятої Богородиці - історичний храм, що відзначається своєю архітектурною унікальністю. Вона є важливим культурним і духовним осередком.
- Вершина Гимба - дуже красиве місце з чудовими краєвидами.
Водоспад "Шепіт" (фото: Вікіпедія)
Шаян: мінеральні води та буйволи
Шаян - це курортне селище, відоме своїми лікувальними мінеральними джерелами. Тут можна не тільки насолоджуватися природною красою, а й оздоровити свій організм завдяки цілющим водам.
Селище пропонує комфортний відпочинок з можливістю насолодитися красою Карпат. Шаян також славиться своєю історією і культурними традиціями.
Що подивитись, відпочиваючи в Шаяні:
- Цілющі джерела Мармароші - води з лікувальними властивостями, що допомагають у лікуванні різних захворювань. Вони є основою для відновлення та релаксації.
- Гори Шаян, Шаяниха, Шаянчик - мальовничі вершини, що ідеально підходять для прогулянок і відпочинку. Вони відкривають захоплюючі види на навколишній ландшафт.
- Поселення Велятино - унікальне місце з єдиним в Україні стадом буйволів. Тут можна побачити рідкісних тварин і дізнатися більше про місцеву фауну.
Шаянське озеро (фото: Вікіпедія)
Раніше ми писали, як безпечно їздити у горах на авто на відпочинку у Карпатах.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання та сайти"Карпати Travel" , Karpaty.love, Вікіпедія.