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Ці маленькі містечка у Карпатах ідеально підходять для відпочинку на вихідних

Неділя 25 серпня 2024 13:30
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Ці маленькі містечка у Карпатах ідеально підходять для відпочинку на вихідних Село Піліпець (фото: Вікіпедія)
Автор: Фелікс Коркін

Карпати прекрасні завжди, у кожну пору року. Наприкінці літа та напочатку осені вони чудові удвічі. Вже не жарко, але поки що не холодно. Які є мальовничі карпатські містечка, що варто відвідати на вихідних?

РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує вам звернути увагу на п'ять чудових карпатських містечок та селищ, де є чудова природа та багато історичних артефактів.

Косів: етноринок та національний парк

Косів - це справжній рай для тих, хто любить природу та народні ремесла. Це місце, де можна насолодитися різноманітними смаками і культурними традиціями Гуцульщини.

Тут вирощують сади, займаються бджільництвом, виготовляють унікальний посуд і килими. У Косові також можна спостерігати стародавні ремесла, які передаються з покоління в покоління.

Що варто подивитись у Косові:

  • Церква Різдва Івана Хрестителя - початку XX століття, архітектурна перлина з цікавою історією. Тут ви відчуєте дух стародавньої архітектури та традицій.
  • Національний парк "Гуцульщина" - чудове місце для прогулянок та насолоди природою. Прекрасні пейзажі і чисте повітря подарують незабутні враження.
  • Косівський ринок - ідеальне місце для придбання сувенірів та екологічних товарів. Тут можна знайти унікальні вироби місцевих майстрів.

Ці маленькі містечка у Карпатах ідеально підходять для відпочинку на вихіднихТакий чудовий посуд можна придбати у Косові (фото: Вікіпедія)

Шешори: озеро та водограї

Шешори - це курорт, де кожен мандрівник знайде свій спокій і розвагу. Тут, серед Карпатських вершин, ви відчуєте свіжість гірського повітря і насолодитесь чудовими краєвидами.

Взимку це ідеальне місце для катання на лижах і сноуборді, а влітку - для відпочинку на природі. Шешори також славляться своєю культурною спадщиною і традиціями.

Що варто подивитись у Шешорах:

  • Озеро Лебедин - мальовниче водоймище, яке дарує відпочинок та умиротворення. Вода тут чиста і прозора, ідеальна для релаксації.
  • Водограї Великий та Малий Гук - природні водоспади, що вражають своєю красою. Це місце стане відмінним фоном для чудових фотографій.
  • Хребет Брусний - маловідомий, але дуже мальовничий туристичний маршрут.

Ці маленькі містечка у Карпатах ідеально підходять для відпочинку на вихіднихВодограй Великий Гук (фото: Вікіпедія)

Сколе: фортеця та природний парк

Сколе - це затишне містечко, яке заворожує своєю історією та природною красою. Оточене величними горами, воно пропонує спокійний відпочинок і можливості для активного дозвілля.

Місто відзначається комфортним кліматом і численними історичними пам’ятками. Сколе також є популярним місцем для романтичних та сімейних прогулянок.

Що варто подивитись в Сколе:

  • Водоспад "Кам'янка" - величний водоспад, що вражає своєю силою і красою. Його шум і краса створюють неймовірну атмосферу спокою.
  • Національний природний парк "Сколівські Бескиди" - чудове місце для пішохідних прогулянок і відпочинку на природі. Тут ви зможете насолодитися дивовижними краєвидами та свіжим повітрям.
  • Фортеця Тустань - історична пам’ятка, що захоплює уяву своєю архітектурною та культурною значимістю. Це місце дозволяє поринути в атмосферу середньовічної історії.

Ці маленькі містечка у Карпатах ідеально підходять для відпочинку на вихіднихКомпьютерна графіка літописного городища Тустань (фото: Вікіпедія)

Пилипець: водоспади та краєвиди

Пилипець - це популярний високогірний курорт та ідеальне місце для тих, хто шукає активний відпочинок в горах. Пилипець також відрізняється чудовими гірськими краєвидами.

Чим цікавий Пилипець:

  • Водоспад "Шипіт" - природний водоспад, що вражає своєю красою та потужністю. Це одне з найвідоміших природних чудес регіону.
  • Церква Різдва Пресвятої Богородиці - історичний храм, що відзначається своєю архітектурною унікальністю. Вона є важливим культурним і духовним осередком.
  • Вершина Гимба - дуже красиве місце з чудовими краєвидами.

Ці маленькі містечка у Карпатах ідеально підходять для відпочинку на вихіднихВодоспад "Шепіт" (фото: Вікіпедія)

Шаян: мінеральні води та буйволи

Шаян - це курортне селище, відоме своїми лікувальними мінеральними джерелами. Тут можна не тільки насолоджуватися природною красою, а й оздоровити свій організм завдяки цілющим водам.

Селище пропонує комфортний відпочинок з можливістю насолодитися красою Карпат. Шаян також славиться своєю історією і культурними традиціями.

Що подивитись, відпочиваючи в Шаяні:

  • Цілющі джерела Мармароші - води з лікувальними властивостями, що допомагають у лікуванні різних захворювань. Вони є основою для відновлення та релаксації.
  • Гори Шаян, Шаяниха, Шаянчик - мальовничі вершини, що ідеально підходять для прогулянок і відпочинку. Вони відкривають захоплюючі види на навколишній ландшафт.
  • Поселення Велятино - унікальне місце з єдиним в Україні стадом буйволів. Тут можна побачити рідкісних тварин і дізнатися більше про місцеву фауну.

Ці маленькі містечка у Карпатах ідеально підходять для відпочинку на вихіднихШаянське озеро (фото: Вікіпедія)

Раніше ми писали, як безпечно їздити у горах на авто на відпочинку у Карпатах.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання та сайти"Карпати Travel" , Karpaty.love, Вікіпедія.

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