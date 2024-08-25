Эти маленькие городки в Карпатах идеально подходят для отдыха на выходных
Карпаты прекрасны всегда, в любое время года. В конце лета и начале осени они прекрасны вдвойне. Уже не жарко, но пока не холодно. Какие живописные карпатские городки стоит посетить на выходных?
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам обратить внимание на пять замечательных карпатских городков и поселков, где есть замечательная природа и многочисленные исторические артефакты.
Косов: этнорынок и национальный парк
Косов - это настоящий рай для тех, кто любит природу и народные ремесла. Это место, где можно насладиться разными вкусами и культурными традициями Гуцульщины.
Здесь выращивают сады, занимаются пчеловодством, изготавливают уникальную посуду и ковры. В Косово также можно наблюдать древние ремесла, передающиеся из поколения в поколение.
Что стоит посмотреть в Косово:
- Церковь Рождества Иоанна Крестителя начала XX века, архитектурная жемчужина с интересной историей. Здесь вы почувствуете дух древней архитектуры и традиций.
- Национальный парк "Гуцульщина" - прекрасное место для прогулок и наслаждения природой. Прекрасные пейзажи и чистый воздух подарят незабываемые впечатления.
- Косовский рынок - идеальное место для приобретения сувениров и экологических товаров. Здесь можно найти уникальные изделия местных мастеров.
Такую замечательную посуду можно приобрести в Косово (фото: Википедия)
Шешоры: озеро и фонтаны
Шешоры - это курорт, где каждый путешественник найдет свое спокойствие и развлечение. Здесь, среди Карпатских вершин, вы почувствуете свежесть горного воздуха и насладитесь прекрасными видами.
Зимой это идеальное место для катания на лыжах и сноуборде, а летом - для отдыха на природе. Шешоры также славятся своим культурным наследием и традициями.
Что стоит посмотреть в Шешорах:
- Озеро Лебедин - живописный водоем, дающий отдых и умиротворение. Вода здесь чистая и прозрачная, безупречная для релаксации.
- Водопады Большой и Малый Гук - природные водопады, поражающие своей красотой. Это место станет отличным фоном для великолепных фотографий.
- Хребет Брусный - малоизвестный, но очень живописный туристический маршрут.
Водограй Большой Звук (фото: Википедия)
Сколе: крепость и природный парк
Сколе - это уютный городок, завораживающий своей историей и природной красотой. Окруженное величественными горами, оно предлагает спокойный отдых и возможности для активного досуга.
Город отличается комфортным климатом и многочисленными историческими достопримечательностями. Сколе также является популярным местом для романтических и семейных прогулок.
Что стоит посмотреть в Сколе:
- Водопад "Каменка" - величественный водопад, поражающий своей силой и красотой. Его шум и красота создают невероятную атмосферу покоя.
- Национальный природный парк "Сколевские Бескиды" - прекрасное место для пешеходных прогулок и отдыха на природе. Здесь вы сможете насладиться удивительными видами и свежим воздухом.
- Крепость Тустань - исторический памятник, захватывающий воображение своей архитектурной и культурной значимостью. Это место позволяет погрузиться в атмосферу средневековой истории.
Компьютерная графика летописного городища Тустань (фото: Википедия)
Пилипец: водопады и виды
Пилипец - это популярный высокогорный курорт и идеальное место для тех, кто ищет активный отдых в горах. Пилипец также отличается великолепными горными видами.
Чем интересен Пилипец:
- Водопад "Шипот" - природный водопад, поражающий своей красотой и мощью. Это одно из самых известных природных чудес региона.
- Церковь Рождества Пресвятой Богородицы - исторический храм, отличающийся своей архитектурной уникальностью. Она является важным культурным и духовным центром.
- Вершина Гимба - очень красивое место с великолепными видами.
Водопад "Шепот" (фото: Википедия)
Шаян: минеральные воды и буйволы
Шаян - это курортный поселок, известный своими лечебными минеральными источниками. Здесь можно не только наслаждаться природной красотой, но и оздоровить свой организм благодаря целебным водам.
Поселок предлагает комфортный отдых с возможностью насладиться красотой Карпат. Шаян также славится своей историей и культурными традициями.
Что посмотреть, отдыхая в Шаяне:
- Целебные источники Мармароши - воды с лечебными свойствами, помогающие в лечении различных заболеваний. Они являются основой восстановления и релаксации.
- Горы Шаян, Шаяниха, Шаянчик - живописные вершины, идеально подходящие для прогулок и отдыха. Они открывают увлекательные виды на окружающий ландшафт.
- Поселение Велятино - уникальное место с единственным в Украине стадом буйволов. Здесь можно увидеть редких животных и узнать больше о местной фауне.
Шаянское озеро (фото: Википедия)
Раньше мы писали, как безопасно ездить в горах на авто на отдыхе в Карпатах.
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При написании материала использовались следующие источники: издания и сайты "Карпаты Travel", Karpaty.love, Википедия.