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Эти маленькие городки в Карпатах идеально подходят для отдыха на выходных

Воскресенье 25 августа 2024 13:30
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Эти маленькие городки в Карпатах идеально подходят для отдыха на выходных Село Пилипец (фото: Википедия)
Автор: Феликс Коркин

Карпаты прекрасны всегда, в любое время года. В конце лета и начале осени они прекрасны вдвойне. Уже не жарко, но пока не холодно. Какие живописные карпатские городки стоит посетить на выходных?

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам обратить внимание на пять замечательных карпатских городков и поселков, где есть замечательная природа и многочисленные исторические артефакты.

Косов: этнорынок и национальный парк

Косов - это настоящий рай для тех, кто любит природу и народные ремесла. Это место, где можно насладиться разными вкусами и культурными традициями Гуцульщины.

Здесь выращивают сады, занимаются пчеловодством, изготавливают уникальную посуду и ковры. В Косово также можно наблюдать древние ремесла, передающиеся из поколения в поколение.

Что стоит посмотреть в Косово:

  • Церковь Рождества Иоанна Крестителя начала XX века, архитектурная жемчужина с интересной историей. Здесь вы почувствуете дух древней архитектуры и традиций.
  • Национальный парк "Гуцульщина" - прекрасное место для прогулок и наслаждения природой. Прекрасные пейзажи и чистый воздух подарят незабываемые впечатления.
  • Косовский рынок - идеальное место для приобретения сувениров и экологических товаров. Здесь можно найти уникальные изделия местных мастеров.

Эти маленькие городки в Карпатах идеально подходят для отдыха на выходныхТакую замечательную посуду можно приобрести в Косово (фото: Википедия)

Шешоры: озеро и фонтаны

Шешоры - это курорт, где каждый путешественник найдет свое спокойствие и развлечение. Здесь, среди Карпатских вершин, вы почувствуете свежесть горного воздуха и насладитесь прекрасными видами.

Зимой это идеальное место для катания на лыжах и сноуборде, а летом - для отдыха на природе. Шешоры также славятся своим культурным наследием и традициями.

Что стоит посмотреть в Шешорах:

  • Озеро Лебедин - живописный водоем, дающий отдых и умиротворение. Вода здесь чистая и прозрачная, безупречная для релаксации.
  • Водопады Большой и Малый Гук - природные водопады, поражающие своей красотой. Это место станет отличным фоном для великолепных фотографий.
  • Хребет Брусный - малоизвестный, но очень живописный туристический маршрут.

Эти маленькие городки в Карпатах идеально подходят для отдыха на выходныхВодограй Большой Звук (фото: Википедия)

Сколе: крепость и природный парк

Сколе - это уютный городок, завораживающий своей историей и природной красотой. Окруженное величественными горами, оно предлагает спокойный отдых и возможности для активного досуга.

Город отличается комфортным климатом и многочисленными историческими достопримечательностями. Сколе также является популярным местом для романтических и семейных прогулок.

Что стоит посмотреть в Сколе:

  • Водопад "Каменка" - величественный водопад, поражающий своей силой и красотой. Его шум и красота создают невероятную атмосферу покоя.
  • Национальный природный парк "Сколевские Бескиды" - прекрасное место для пешеходных прогулок и отдыха на природе. Здесь вы сможете насладиться удивительными видами и свежим воздухом.
  • Крепость Тустань - исторический памятник, захватывающий воображение своей архитектурной и культурной значимостью. Это место позволяет погрузиться в атмосферу средневековой истории.

Эти маленькие городки в Карпатах идеально подходят для отдыха на выходныхКомпьютерная графика летописного городища Тустань (фото: Википедия)

Пилипец: водопады и виды

Пилипец - это популярный высокогорный курорт и идеальное место для тех, кто ищет активный отдых в горах. Пилипец также отличается великолепными горными видами.

Чем интересен Пилипец:

  • Водопад "Шипот" - природный водопад, поражающий своей красотой и мощью. Это одно из самых известных природных чудес региона.
  • Церковь Рождества Пресвятой Богородицы - исторический храм, отличающийся своей архитектурной уникальностью. Она является важным культурным и духовным центром.
  • Вершина Гимба - очень красивое место с великолепными видами.

Эти маленькие городки в Карпатах идеально подходят для отдыха на выходныхВодопад "Шепот" (фото: Википедия)

Шаян: минеральные воды и буйволы

Шаян - это курортный поселок, известный своими лечебными минеральными источниками. Здесь можно не только наслаждаться природной красотой, но и оздоровить свой организм благодаря целебным водам.

Поселок предлагает комфортный отдых с возможностью насладиться красотой Карпат. Шаян также славится своей историей и культурными традициями.

Что посмотреть, отдыхая в Шаяне:

  • Целебные источники Мармароши - воды с лечебными свойствами, помогающие в лечении различных заболеваний. Они являются основой восстановления и релаксации.
  • Горы Шаян, Шаяниха, Шаянчик - живописные вершины, идеально подходящие для прогулок и отдыха. Они открывают увлекательные виды на окружающий ландшафт.
  • Поселение Велятино - уникальное место с единственным в Украине стадом буйволов. Здесь можно увидеть редких животных и узнать больше о местной фауне.

Эти маленькие городки в Карпатах идеально подходят для отдыха на выходныхШаянское озеро (фото: Википедия)

Раньше мы писали, как безопасно ездить в горах на авто на отдыхе в Карпатах.

Читайте также, в какие 5 интересных мест возле Киева можно поехать с семьей.

При написании материала использовались следующие источники: издания и сайты "Карпаты Travel", Karpaty.love, Википедия.

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