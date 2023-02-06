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Ці лайфхаки для водіїв насправді не працюють: з ними ви втрачаєте свої гроші

Які способи економії для водіїв не працюють (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Водіям рекомендують використовувати різні способи заощаджувати. Однак не всі з них дійсно допомагають зберегти гроші, деякі ведуть до надмірної витрати коштів.

Яким лайфхакам для водіїв вірити не варто – читайте у матеріалі нижче.

Заправлятися в холодну погоду

На холоді об'єм бензину стає меншим - тобто, умовно кажучи, в одному літрі міститься більше бензину. Тому автолюбителям рекомендують заправлятися в холодну погоду – мовляв, так буде економніше.

Правда. На АЗС паливо зберігають у підземних баках, де майже завжди однакова температура. Тому жодної економії в тому, щоби заправлятися в холодну погоду немає.

Міняти потрібно пару шин чи весь комплект

З точки зору безпеки та доцільності, шини на паралельних колесах мають бути однакові. Тобто, якщо одна шина стала непридатною, то потрібно відразу змінювати пару.

Правда. Насправді цього правила можна не дотримуватись і можна замінити одну шину, за умови, що:

  • старий комплект зносився трохи більше, ніж на 50%
  • нова шина має ту ж марку, розмір та малюнок протектора, що й інші

Міняти рідину трансмісії кожні 50 тисяч км.

Вважається, що рідину трансмісії обов'язково потрібно поміняти, коли автомобіль проїхав понад 50 тисяч кілометрів.

Правда. На відміну від моторного мастила, трансмісійна рідина не контактує з розпаленими стінками камери згоряння і може служити практично завжди.

На додаток, у багатьох автомобілях коробка передач герметично закрита і відкрити її можна лише на сервісній станції. У цьому випадку варто ретельно вивчити інструкцію з експлуатації автомобіля.

Мити авто засобом для посудомийної машини

Не секрет, що звичайна побутова хімія, така як туалетне мило, пральний порошок або засіб для посудомийної машини, значно дешевша за миючі засоби для автомобіля. Тому рекомендується для економії використовувати саме їх для миття машини.

Правда. Звичайна побутова хімія найчастіше не розрахована на миття сталевого кузова, покритого фарбою. Ці засоби можуть вимивати захисний віск та прискорювати корозію.

Отже, на обробку кузова доведеться витрачати у майбутньому додаткові кошти. А ось шампуні для авто не змивають це захисне покриття.

До речі, раніше ми писали про те, на що звернути увагу при купівлі вживаного автомобіля.

А ще розповідали про те, що не можна залишати в автомобілі взимку.

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