Эти лайфхаки для водителей на самом деле не работают: с ними вы теряете свои деньги

Заправляться в холодную погоду

На холоде объем бензина становится меньше - то есть, условно говоря, в одном литре содержится больше бензина. Поэтому автолюбителям рекомендуют заправляться в холодную погоду - мол, так будет экономнее.

Правда. На АЗС топливо хранят в подземных баках, где почти всегда одинаковая температура. Поэтому никакой экономии в том, чтобы заправляться в холодную погоду нет.

Менять нужно пару шин или весь комплект

С точки зрения безопасности и целесообразности, шины на параллельных колесах должны быть одинаковые. То есть, если одна шина пришла в негодность, то нужно сразу менять пару.

Правда. На самом деле это правило можно не соблюдать и можно заменить одну шину, при условии, что:

старый комплект сносился не более, чем на 50%

новая шина имеет ту же марку, размер и рисунок протектора, что и остальные

Менять жидкость трансмиссии каждые 50 тысяч км

Считается, что жидкость трансмиссии обязательно нужно поменять, когда автомобиль проехал более 50 тысяч километров.

Правда. В отличие от моторного масла, трансмиссионная жидкость не контактирует с распаленными стенками камеры сгорания и может служить практически вечно.

Более того, во многих автомобилях коробка передач герметично закрыта и открыть ее можно только на сервисной станции. В этом случае стоит тщательно изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля.

Мыть авто средством для посудомоечной машины

Не секрет, что обычная бытовая химия, такая как туалетное мыло, стиральный порошок или средство для посудомоечной машины, значительно дешевле моющих средств для автомобиля. Поэтому рекомендуется для экономии использовать именно их для мытья машины.

Правда. Обычная бытовая химия чаще всего не рассчитана на мытье стального кузова, покрытого краской. Эти средства могут вымывать защитный воск и ускорять коррозию.

А значит, что на обработку кузова придется тратить в будущем дополнительные средства. А вот шампуни для авто не смывают это защитное покрытие.