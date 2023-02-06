Эти лайфхаки для водителей на самом деле не работают: с ними вы теряете свои деньги

Водителям рекомендуют использовать различные способы экономить. Однако не все из них действительно помогают сохранить деньги, некоторые ведут к чрезмерной трате средств.
Каким лайфхакам для водителей верить не стоит - читайте в материале ниже.
На холоде объем бензина становится меньше - то есть, условно говоря, в одном литре содержится больше бензина. Поэтому автолюбителям рекомендуют заправляться в холодную погоду - мол, так будет экономнее.
Правда. На АЗС топливо хранят в подземных баках, где почти всегда одинаковая температура. Поэтому никакой экономии в том, чтобы заправляться в холодную погоду нет.
С точки зрения безопасности и целесообразности, шины на параллельных колесах должны быть одинаковые. То есть, если одна шина пришла в негодность, то нужно сразу менять пару.
Правда. На самом деле это правило можно не соблюдать и можно заменить одну шину, при условии, что:
Считается, что жидкость трансмиссии обязательно нужно поменять, когда автомобиль проехал более 50 тысяч километров.
Правда. В отличие от моторного масла, трансмиссионная жидкость не контактирует с распаленными стенками камеры сгорания и может служить практически вечно.
Более того, во многих автомобилях коробка передач герметично закрыта и открыть ее можно только на сервисной станции. В этом случае стоит тщательно изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля.
Не секрет, что обычная бытовая химия, такая как туалетное мыло, стиральный порошок или средство для посудомоечной машины, значительно дешевле моющих средств для автомобиля. Поэтому рекомендуется для экономии использовать именно их для мытья машины.
Правда. Обычная бытовая химия чаще всего не рассчитана на мытье стального кузова, покрытого краской. Эти средства могут вымывать защитный воск и ускорять коррозию.
А значит, что на обработку кузова придется тратить в будущем дополнительные средства. А вот шампуни для авто не смывают это защитное покрытие.
Кстати, ранее мы писали о том, на что обратить внимание при покупке б/у автомобиля.
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