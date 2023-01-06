Має знати кожен водій: 7 речей, які дуже небезпечно залишати в машині взимку

Для багатьох водіїв автомобіль - це другий дім. Там вони залишають усі необхідні речі, аби були завжди під руками. Проте цього не варто робити взимку. Наприклад, батарейки під впливом низьких температур можуть навіть вибухнути, а ліки від холоду зіпсуватись і стати небезпечними для здоров'я.

Про те, які речі не можна залишати в машині на ніч взимку, повідомляє Express.

Ліки можуть стати неефективними

Багато людей залишають щоденні ліки в машині, аби не забути їх прийняти. Але під впливом низьких температур вночі вони можуть знизити свою ефективність і навіть стати небезпечними для прийому.

Тверді таблетки та капсули найстійкіші до холоду. А от активні хімічні речовини в рідинах та ліках для ін’єкцій можуть бути змінені низькою температурою.

Водіям слід завжди зберігати свої ліки при кімнатній температурі, щоб ті залишались ефективними. Лише деякі препарати вимагають зберігання при низьких температурах. Це зазначено в інструкції.

Газовані напої можуть лопнути

Заморожений газований напій розширюється під час замерзання та створює тиск на розчинений CO2 усередині. Це може спричинити вибух або шипіння банки, якщо її відкрити вручну.

Така необачність може коштувати водію грошей. Оскільки "вибух" здатен пошкодити прилади в авто. Тому подібні речі варто виносити з машини на ніч.

Окуляри можуть деформуватися

Не варто залишати в машині окуляри для зору чи сонцезахисні. За кілька зимових місяців в наслідок дії низьких температур оправи стають більш уразливими до руйнування.

Надзвичайно низькі температури можуть пошкодити лінзи, спричинивши їх розширення та звуження, що призведе до спотворення - вони даватимуть викривлену "картинку".

Пошкоджені окуляри можуть бути небезпечними, адже водіям потрібно чітко бачити дорогу. Тому варто зберігати окуляри у футлярі, або забирати їх з машини додому на ніч.

Музичні інструменти можуть пошкодитись

Музичні інструменти також потрібно забирати з авто, щоб вони не зіпсувались під час різкого похолодання.

Скрипки, гітари та віолончелі, а також інші дерев’яні інструменти вразливі до стискання та розширення під час низьких температур, що призведе до пошкодження або руйнування клейових з’єднань. Це зробить інструмент непридатним для гри.

Батарейки можуть лопнути на морозі

Батареї швидше розрядяться через низьку температуру. Вона впливає на електрохімічні реакції пристрою, а лужні батареї можуть навіть вибухнути та потекти.

Ноутбуки та мобільні телефони можуть зіпсуватись

Внутрішні батареї ноутбуків та мобільних телефонів теж під загрозою. Електронні пристрої працюватимуть погано через те, що їх внутрішні літій-іонні батареї псуються від холоду. Аерозолі дестабілізуються при екстремально низьких температурах

Аерозолі можуть стати небезпечними

Низька температура може призвести до дестабілізації банок під тиском, що призведе до тріщин або навіть вибуху балончика. Те саме стосується лаку для волосся або фарби-спрей.