Чи має право чоловік продавати авто без дозволу дружини: пояснення юристів
Переважно перед продажем авто чоловіки більше переймаються тим, чи правильно виставили ціну та чи швидко вдасться знайти гідного покупця. А от про те, чи дає дружина згоду на продаж авто, чоловіки часто забувають запитати. А це може згодом обернутись великою проблемою...
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвокатського бюро "Пані в законі" у Telegram.
Чи може чоловік продати авто без дозволу дружини
"Це питання часто задають чоловіки, а ще частіше - вони таки продають авто без дозволу дружини. І потім мають проблеми після розлучення", - каже адвокат Кристина Очкур.
Вона додає, що дійсно, для того, щоб переоформити авто на іншу людину, згода дружини не потрібна. Тому багато чоловіків користуються цим.
"І повірте мені, в принципі немає можливості змусити нового власника повернути авто. Але дружина може звернутися до суду, щоб він визнав це авто спільною власністю подружжя. І він зобов'яже чоловіка виплатити половину вартості авто, яке він уже продав. Тому, чоловіки, якщо вже таке робите, то притримайте половину грошей, щоб було чим розраховуватись із колишньою дружиною", - каже юрист.
Яке майно не підлягає поділу
Раніше ми уже писали про те, що деяке майно не підлягає поділу під час розлучення. А саме:
- майно, яке набуте у шлюбі на підставі договору дарування або в порядку спадкування
- майно, набуте за час шлюбу, але за кошти, які належали їй/йому особисто
- житло, яке приватизували відповідно до ЗУ "Про приватизацію державного житлового фонду"
- земельна ділянка, набута під час шлюбу в порядку безоплатної приватизації
- речі індивідуального користування, в тому ж числі коштовності
- кошти, отримані як відшкодування за втрату речі, яка їй/йому належала, а також кошти отримані як відшкодування моральної шкоди
- страхові суми, одержані за обов’язковим особистим страхуванням, якщо страхові внески сплачувалися за рахунок коштів, які були особистою приватною власністю кожного з них
- премії, нагороди, які одержали за особисті заслуги
Раніше ми писали про топ-5 найекономніших кросоверів, які мають попит серед українців.
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