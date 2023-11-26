Этот лайфхак облегчит жизнь водителям зимой. Вот что нужно сделать, чтобы не замерзал замок в машине

Зимой водители сталкиваются с массой проблем, которые нужно уметь немедленно решать. Одной из таких является замерзание замка. Но простой лайфхак поможет избежать этого неудобства.

О том, что нужно сделать, чтобы не замерзал замок в машине пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Grays .

Как предотвратить замерзание замков автомобиля

Зимой вода или снег может попасть в затворный механизм и замки автомобиля замерзнут. Чтобы этого не произошло, нужно их смазать. Для этого следует покрыть ключ вазелином и вставить его в замок, затем провернуть несколько раз, чтобы смазать систему. После процедуры обязательно промыть ключ и протереть остатки вазелина вокруг замка.

Лучший способ предотвратить замерзание замков автомобиля - это припарковать его под навесом, подальше от воды, снега, ветра, холода и льда.

Если в замок попала вода, то обратитесь к слесарю или механику, чтобы выяснить, почему это происходит. В противном случае эта проблема будет повторяться.

Что делать, если замерзли замки автомобиля

В такой ситуации придется распылить средство против льда на замки. Используйте насадку с длинной соломинкой. Попадание средства против льда на лакокрасочное покрытие повредит его. Если это случилось, то немедленно протрите поверхность машины.

Масла на масляной основе также повредят краску автомобиля. К сожалению, в тяжелых случаях может даже понадобится замена замка на новый.

Почему заклинивает дверь

Резиновый уплотнитель прилип к дверной коробке - если резиновый уплотнитель намокнет перед закрытием двери, его поверхность замерзнет и прилипнет к металлическому автомобилю. В этом случае осторожно толкните дверь, чтобы освободить ее ото льда.

Сломанная дверная ручка - сама ручка тоже может сломаться. Попробуйте зайти из другой двери.

Бывает также, что садится батарея брелка, соответственно тот не может послать сигнал центральному замку, чтобы отпереть дверь.

Аккумуляторы автомобиля и ключа обычно необходимо менять каждые три-пять лет. Они являются стандартными запасными частями и, как и все аккумуляторы, работают гораздо хуже на морозе. Не удивляйтесь, если они будут работать с перебоями, первые сигналы о проблеме могут появиться за несколько недель до поломки.