Ці лайфхаки допоможуть швидко знайти потрібну інформацію в інтернеті

Виберіть найкориснішу пошукову систему

За наявності безлічі пошукових систем у мережі важливо вибрати ту, яка найкраще відповідає вашим пошуковим потребам. Розгляньте як більші пошукові системи, так і ті, які створені для певних цілей.

Наприклад, якщо ви хочете знайти певну пісню або кліп, використовуйте пошукову систему, спеціально розроблену для пошуку аудіофайлів. Існують також пошукові системи, призначені для пошуку людей, наукових статей, елементів у бібліотечних каталогах та блогах.

Виберіть найкориснішу підкатегорію пошукової системи

Великі пошукові системи зазвичай пропонують користувачам кілька категорій пошуку контенту. Ці підгрупи часто полегшують фільтрацію результатів. Поширені категорії включають зображення, новини, відео та товари комерції.

Використовуйте лапки

Якщо ви знаєте точну фразу, яку шукаєте, покладіть пошукові терміни в лапки. Використання лапок означає, що ви отримаєте результати пошуку тільки тоді, коли слова у пошуковій фразі з'являться в цьому точному порядку на веб-сторінці.

Наприклад, якщо ви шукаєте "коричневі коні", у результатах пошуку з'являться лише веб-сайти з точним текстом "коричневі коні".

Виключіть певні терміни з пошуку

Виняток певних слів може допомогти, коли фрази мають кілька значень. Щоб не бачити певні результати пошуку, додайте символ мінуса до пошукового запиту разом зі словами, які ви не хочете бачити.

Скажімо, слово "станція" має інші значення, наприклад, радіомовний канал. Якщо ви не бажаєте бачити сторінки про інші значення слова станція, введіть:

станція - мовлення

Використання мінуса для фільтрації результатів пошуку також корисне, якщо ви знаєте, що деякі результати вам не підійдуть. Наприклад, якщо ви хочете знайти "найкращі відеоігри", але не цікавитеся екшн-іграми, введіть:

найкращі відеоігри - екшн

Почніть із простих фраз

Починаючи пошук, використовуйте простіші слова чи фрази. Простіші фрази пошукової системи використовують базові слова та менше символів. Якщо вони не дають вам бажаних результатів, поступово ускладнюйте чи конкретизуйте їх.

Наприклад, якщо ви хочете знайти інформацію про їжу, яку їдять тигри, ви можете спробувати наступні пошукові запити в наступному порядку:

Тигр їсть

Їжа, яку їдять тигри

Тигрова дієта

Виберіть слова, які веб-сайти, швидше за все, використовуватимуть

Подумайте, чи відповідають ваші пошукові терміни тому, як слова, швидше за все, відображатимуться у ваших цільових результатах пошуку. Пошукові системи показують результати, які більш точно відповідають вашому пошуковому наміру, якщо ви вводите точні слова, які використовують веб-сайти.

Наприклад, якщо у вас зламався телефон і ви хочете знайти результати пошуку, які допоможуть вам його полагодити, введення в рядок пошуку "ремонт телефону" швидше за все дасть вам більш релевантні результати пошуку, ніж введення "Я зламав свій телефон".

Пошук сайтів, які більше не працюють

Іноді веб-сайти тимчасово недоступні через помилки або оновлення обслуговування. Творці веб-сайтів також іноді відключають існуючі. Однак пошукові системи можуть іноді знаходити архівні, кешовані або тимчасово збережені версії веб-сайтів, які не знаходяться в Інтернеті.

У деяких великих пошукових системах, якщо ви натиснете на параметри для певного результату пошуку, ви можете вибрати доступ до кешованої або архівної версії сторінки для доступу до інформації.

Пошук за типом файлу

Пошукова система Google дозволяє звузити результати пошуку до певного типу файлу, наприклад PDF-файлів, слайдів презентацій, електронних таблиць або документів текстового процесора.

Ця функція може бути корисною для пошуку наукових статей, бізнес-презентацій або інших результатів, які часто містяться у певному типі файлу.

Знайдіть певний тип файлу, увімкнувши "filetype" після фрази вашого пошукового запиту. Наприклад, якщо ви хочете знайти наукові статті з соціології, введіть у рядок пошуку Google:

соціологія тип файлу: pdf

Використовуйте голосовий пошук

Багато комплексних пошукових систем включають функцію голосового пошуку, тобто ви можете вимовити фразу пошукової системи вголос, а не вводити її.

Доступ до функції голосового пошуку в більшості цих систем здійснюється натисканням на значок мікрофона. Цей інструмент може бути особливо корисним під час використання мобільних браузерів.

Використовуйте Ctrl+f

Якщо веб-сторінка з результатів пошуку довга або містить великі блоки тексту, використовуйте клавіші, щоб швидко знайти те, що ви шукаєте, замість того, щоб читати всю сторінку.

Одночасно натисніть клавішу керування (Ctrl) та клавішу "f" на клавіатурі. Коли з'явиться поле пошуку, введіть в нього термін, щоб негайно знайти відповідні фрази в тексті.

Перетворення одиниць виміру та інших величин

Багато великих пошукових систем дозволяють вам обчислювати перетворення для вимірювань, часових поясів та грошей. Наприклад, ви можете попросити пошукову систему перетворити унції на грами або долари США на євро. Вам потрібно написати трансформацію у рядку пошуку декількома способами, наприклад:

10 градусів за Фаренгейтом у градуси за Цельсієм

Скільки метрів в 53 футах?

150 доларів у гривнях

Створіть тимчасові обмеження для результатів пошуку

Іноді вам може знадобитися переглянути результати пошуку, створені або оновлені протягом певного періоду часу, наприклад, за останні 24 години або після певної дати.

Більшість основних пошукових систем дають змогу встановлювати тимчасові обмеження для веб-сайтів у результатах пошуку. Щоб знайти датовані результати, введіть до або після обраної дати в порядку року, місяця, потім дати.

Пошук за заголовками або текстом

Google дозволяє звузити результати пошуку за текстом, який з'являється в заголовку або тексті веб-сторінки. Якщо ви хочете знайти сторінки з точною фразою в заголовку, введіть "intitle:" або "allintitle:", а потім пошукову фразу.

Якщо ви хочете, щоб пошукова система Google шукала тільки текст веб-сторінки, а не її URL і заголовок сторінки, напишіть "intext:" або "allintext:", а потім свій пошуковий запит.

Зворотній пошук зображень

Великі, а також дрібніші пошукові системи, що спеціалізуються на зображеннях, іноді пропонують зворотний пошук зображень. Це означає, що ви можете завантажити фотографію в пошукову систему та побачити результати для сторінок, де знаходиться це зображення.

Зворотний пошук зображень допоможе вам ідентифікувати вміст фотографії або вказати вихідне джерело.

Знайдіть визначення слів

Багато комплексних пошукових систем пропонують вбудовані словники. Знайдіть визначення слова, ввівши "define:" або "definition:", а потім слово, яке ви хочете зрозуміти. Це унеможливлює додатковий крок пошуку на сайті словника.

Фільтрування контенту

Більші пошукові системи дозволяють фільтрувати контент на основі того, наскільки він підходить для всіх аудиторій. Ця функція особливо корисна під час використання робочого комп'ютера або спільного використання пристрою з дітьми.

Щоб отримати доступ до цієї функції, перейдіть до налаштувань і знайдіть функції, які відображають лише контент, що підходить для будь-якого віку.