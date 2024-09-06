Эти лайфхаки помогут быстро найти нужную информацию в интернете

Выберите наиболее полезную поисковую систему

При наличии множества поисковых систем в сети важно выбрать ту, которая лучше всего соответствует вашим поисковым потребностям. Рассмотрите как более крупные поисковые системы, так и те, которые созданы для определенных целей.

Например, если вы хотите найти определенную песню или клип, используйте поисковую систему, специально разработанную для поиска аудиофайлов. Существуют также поисковые системы, предназначенные для поиска людей, научных статей, элементов в библиотечных каталогах и блогах.

Выберите наиболее полезную подкатегорию поисковой системы

Крупные поисковые системы обычно предлагают пользователям несколько категорий для поиска контента. Эти подгруппы часто облегчают фильтрацию результатов. Распространенные категории включают изображения, новости, видео и товары коммерции.

Используйте кавычки

Если вы знаете точную фразу, которую ищете, заключите поисковые термины в кавычки. Использование кавычек означает, что вы получите результаты поиска только тогда, когда слова в вашей поисковой фразе появятся в этом точном порядке на веб-странице.

Например, если вы ищете "коричневые лошади", то в результатах поиска появятся только веб-сайты с точным текстом "коричневые лошади".

Исключите определенные термины из поиска

Исключение определенных слов может помочь, когда фразы имеют несколько значений. Чтобы не видеть определенные результаты поиска, добавьте символ минуса к вашему поисковому запросу вместе со словами, которые вы не хотите видеть.

Скажем, слово "станция" имеет и другие значения, например, радиовещательный канал. Если вы не хотите видеть страницы о других значениях слова станция, введите:

станция - вещание

Использование минуса для фильтрации результатов поиска также полезно, если вы заранее знаете, что некоторые результаты вам не подойдут. Например, если вы хотите найти "лучшие видеоигры", но не интересуетесь экшн-играми, введите:

лучшие видеоигры - экшн

Начните с простых фраз

Начиная поиск, используйте более простые слова или фразы. Более простые фразы поисковой системы используют базовые слова и меньше символов. Если они не дают вам желаемых результатов, постепенно усложняйте или конкретизируйте их.

Например, если вы хотите найти информацию о пище, которую едят тигры, вы можете попробовать следующие поисковые запросы в следующем порядке:

Тигр ест

Еда, которую едят тигры

Тигровая диета

Выберите слова, которые веб-сайты, скорее всего, будут использовать

Подумайте, соответствуют ли ваши поисковые термины тому, как слова, скорее всего, будут отображаться в ваших целевых результатах поиска. Поисковые системы показывают результаты, которые более точно соответствуют вашему поисковому намерению, если вы вводите точные слова, которые используют веб-сайты.

Например, если у вас сломался телефон и вы хотите найти результаты поиска, которые помогут вам его починить, ввод в строку поиска “ремонт телефона” скорее всего даст вам более релевантные результаты поиска, чем ввод “Я сломал свой телефон”.

Поиск сайтов, которые больше не работают

Иногда веб-сайты становятся временно недоступными из-за ошибок или обновлений обслуживания. Создатели веб-сайтов также иногда отключают существующие. Однако поисковые системы иногда могут находить архивные, кэшированные или временно сохраненные версии веб-сайтов, которые не находятся в Интернете.

В некоторых крупных поисковых системах, если вы нажмете на параметры для определенного результата поиска, вы можете выбрать доступ к кэшированной или архивной версии страницы для доступа к информации.

Поиск по типу файла

Поисковая система Google позволяет сузить результаты поиска до определенного типа файла, например, PDF-файлов, слайдов презентаций, электронных таблиц или документов текстового процессора.

Эта функция может оказаться полезной для поиска научных статей, бизнес-презентаций или других результатов, которые часто содержатся в определенном типе файла.

Найдите определенный тип файла, включив “filetype” после фразы вашего поискового запроса. Например, если вы хотите найти научные статьи по социологии, введите в строку поиска Google:

социология тип файла: pdf

Используйте голосовой поиск

Многие комплексные поисковые системы включают функцию голосового поиска, то есть вы можете произнести фразу поисковой системы вслух, а не вводить ее.

Доступ к функции голосового поиска в большинстве этих систем осуществляется нажатием на значок микрофона. Этот инструмент может оказаться особенно полезным при использовании мобильных браузеров.

Используйте Ctrl+f

Если веб-страница из результатов поиска длинная или содержит большие блоки текста, используйте сочетание клавиш, чтобы быстро найти то, что вы ищете, вместо того, чтобы читать всю страницу.

Одновременно нажмите клавишу управления (Ctrl) и клавишу "f" на клавиатуре. Когда появится поле поиска, введите в него искомый термин, чтобы немедленно найти соответствующие фразы в тексте.

Преобразование единиц измерения и других величин

Многие крупные поисковые системы позволяют вам вычислять преобразования для измерений, часовых поясов и денег. Например, вы можете попросить поисковую систему преобразовать унции в граммы или доллары США в евро. Вам нужно написать трансформацию в строке поиска несколькими способами, например:

10 градусов по Фаренгейту в градусы по Цельсию

Сколько метров в 53 футах?

150 долларов в гривнах

Создайте временные ограничения для результатов поиска

Иногда вам может понадобиться просмотреть только результаты поиска, созданные или обновленные в течение определенного периода времени, например, за последние 24 часа или после определенной даты.

Большинство основных поисковых систем позволяют устанавливать временные ограничения для веб-сайтов в результатах поиска. Чтобы найти датированные результаты, введите либо до, либо после выбранной даты в порядке года, месяца, затем даты.

Поиск по заголовкам или тексту

Google позволяет сузить результаты поиска по тексту, который появляется в заголовке или тексте веб-страницы. Если вы хотите найти страницы с точной фразой в заголовке, введите "intitle:" или "allintitle:", а затем свою поисковую фразу.

Если вы хотите, чтобы поисковая система Google искала только текст веб-страницы, а не также ее URL и заголовок страницы, напишите "intext:" или "allintext:", а затем свой поисковый запрос.

Обратный поиск изображений

Крупные, а также более мелкие поисковые системы, специализирующиеся на изображениях, иногда предлагают обратный поиск изображений. Это означает, что вы можете загрузить фотографию в поисковую систему и увидеть результаты для страниц, где находится это изображение.

Обратный поиск изображений может помочь вам идентифицировать содержимое фотографии или указать исходный источник.

Найдите определения слов

Многие комплексные поисковые системы предлагают встроенные словари. Найдите определение слова, введя "define:" или "definition:" и затем слово, которое вы хотите понять. Это исключает дополнительный шаг поиска на сайте словаря.

Фильтрация контента

Более крупные поисковые системы позволяют фильтровать контент на основе того, насколько он подходит для всех аудиторий. Эта функция особенно полезна при использовании рабочего компьютера или совместном использовании устройства с детьми.

Чтобы получить доступ к этой функции, перейдите в настройки и найдите функции, которые отображают только контент, подходящий для всех возрастов.