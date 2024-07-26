Як захистити себе від онлайн-відстеження в Інтернеті: корисні поради

Онлайн відстеження стало повсякденною реальністю, яка загрожує нашій конфіденційності в Інтернеті. Захист особистих даних важливий як ніколи, і знання ефективних методів убезпечити себе допоможе зберегти приватність.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker .

Як компанії можуть відслідковувати вас

В даний час існує два основних методи онлайн-відстеження даних: перший cookie, який поступово зникає, а ще піксельні трекери трохи складніше.

Ви, мабуть, чули термін "cookie" раніше. Це невеликі пакети інформації, які дозволяють веб-сайтам зберігати дані, такі як пароль, щоб вам не потрібно було щоразу входити в систему при доступі до веб-сайту.

Але крім цих "необхідних" файлів є сторонні cookie, які можуть відстежувати вашу сесію перегляду, інформацію, яку пізніше можна продавати фірмам даних.

Хоча принцип залишається незмінним, законодавство про пікселі відстеження нечисленне, що означає, що користувачі, які звикли до обмежень на cookie, тепер мають повернутися на вихідну позицію, коли йдеться про пильність щодо даних.

В даний час деякі елементи сайту навіть поставляються в комплекті зі своїми власними скриптами, які можуть зайти далі, ніж будь-коли робили cookie.

Це, ймовірно, найочевидніший спосіб, яким вас можуть відслідковувати онлайн. Якщо ви недавно відвідали будь-який іноземний веб-сайт, ви, ймовірно, помітили форму з проханням дати згоду на cookie.

Хоча проходження через них може бути короткочасним роздратуванням, вони значно сприяли тому, щоб зробити cookie менш потайливими і набагато легшими для блокування.

Додайте до цього часто відкладену, але все ще плановану спробу Google повністю знищити cookie. Через це брокерам даних довелося стати винахідливішими.

Пікселі відстеження працюють аналогічно cookie, але використовують зображення замість тексту. По суті, компанії можуть приховувати прозорі або іншим чином невидимі пікселі на вашому екрані та отримувати повідомлення, коли ваш браузер завантажує їх, що дозволяє їм відстежувати, які частини веб-сайту ви відвідуєте та коли.

Як дізнатися, що вас відстежують

Є перевага в тому, як пікселі відстеження та скрипти інтегруються безпосередньо з кодом веб-сайту: доклавши достатньо зусиль, ви можете дізнатися, коли за вами спостерігають.

Коли пікселі відстеження завантажуються на сайт, ви можете фактично бачити їх теги у коді цього сайту.

Якщо ви знаєте, що шукати, просто клацніть правою кнопкою миші і виберіть "Перевірити" в розкривному меню, щоб почати дослідження. Це буде працювати в Chrome, Firefox і Microsoft Edge, хоча з Safari доведеться трохи повозитися.

Однак, якщо ви не хочете робити це вручну, є інструменти, які автоматизують цей процес для вас, а також дають контекст для того, що ви бачите.

Найостаннішим і найнадійнішим є Feroot PageScanner, безкоштовне розширення для Chrome.

Feroot PageScanner, мабуть, має найшвидший інтерфейс для інформування вас про те, коли ваші дані відстежуються. Хоча він нічого не робить для блокування трекерів, він відображає повідомлення на вашому екрані в режимі реального часу, що повідомляють вам, коли ваші дані відстежуються і ким.

Його меню також надає докладний список активних трекерів, хто їх запускає та яку мету вони мають. Крім того, ви зможете переглядати будь-які скрипти, що запускаються на відвідуваній вами веб-сторінці, без необхідності входити в меню "Перевірити".

Він призначений для корпоративних клієнтів, які виконують аналіз безпеки на своїх сайтах, особливо тих, хто прагне відповідати стандарту PCI. Але це також відмінне місце для будь-якої людини, оскільки воно дає глибокий, хоч і трохи лякаючий погляд на масштаб проблеми.

Feroot PageScanner (фото: Lifechaker)

Як заблокувати онлайн-трекери

Тепер, коли ви розумієте масштаб проблеми, існує безліч інструментів, які допоможуть вам взяти під контроль свою конфіденційність у мережі. Найменше втручання з них - це розширення для браузерів.

Ghostery

Ghostery працює схоже на PageScanner, за винятком того, що він може піти далі та фактично обмежити трекери. Однак його інформація не така докладна, як у PageScanner.

Тобто він повідомить вам, звідки беруться трекери і яку мету вони переслідують, але ви не отримаєте спливаючих повідомлень і не зможете сортувати скрипти.

За словами експертів, Ghostery також конфліктує з PageScanner, тому його краще використовувати для нейтралізації загроз, які ви вже ідентифікували.

Ghostery є доступним як розширення для більшості браузерів, так і як окремий браузер з вбудованими функціями. Він також пропонує пошукову систему з упором на конфіденційність, яка доступна як для розширення браузера, так і на власному сайті.

Якщо ви волієте нічого не встановлювати, ви можете побачити, які трекери активні на сайті, перейшовши на сайт Ghostery whotracks.me.

Однак, незважаючи на те, що Ghostery є проектом з відкритим вихідним кодом, його критикували в минулому за продаж даних і заміну заблокованої реклами своєї власної.

З моменту придбання у 2017 році Ghostery працює над відновленням своєї репутації.

Ghostery (фото: Lifechaker)

uBlock Origin

uBlock Origin - це ще один блокувальник реклами з відкритим вихідним кодом, і хоча його може бути трохи складніше зрозуміти і використовувати, ніж Ghostery, немає сумнівів, що це найпотужніший з усіх варіантів.

Він може блокувати практично будь-який елемент на будь-якому сайті з точністю, і хоча він поставляється зі вбудованими списками блокування, ви також можете створювати та імпортувати свої власні.

Недоліком є те, що він дає вам менше інформації про те, як і коли вас відстежують у порівнянні з PageScanner або Ghostery, тому що він просто виводить заблоковані теги та рекламу та очікує, що ви зможете їх розібрати. Він доступний як розширення для браузерів Chromium та Firefox.

uBlock Origin (фото: Lifechaker)

DuckDuckGo

DuckDuckGo - це популярна орієнтована на конфіденційність компанія, яка більш відома своїм пошукачем. Вона також має розширення для браузера і сам браузер, які блокують трекери.

Код блокування трекерів компанії є відкритим, тому його можна відкрито перевіряти, але є одна застереження: тут немає блокування реклами, якщо реклама не містить трекер.

Скриншот

Privacy Badger

Privacy Badger має аналогічну функцію та інтерфейс із uBlock Origin, але більше орієнтований на трекери, ніж на рекламу. Також з відкритим вихідним кодом, його інтерфейс не надає багато деталей про те, як вас відстежують, і тут немає блокування реклами, якщо сама реклама не відстежує вас.

Розробники Privacy Badger постійно тестують теги та скрипти на наявність інвазивних методів та регулярно оновлюють розширення новими трекерами для блокування.

Локальне навчання дозволяє Privacy Badger навчатися на ваших власних звичках перегляду, хоча це може зробити вас більш впізнаваним для трекерів, це може бути корисним, якщо ви регулярно відвідуєте непопулярні веб-сайти.

Privacy Badger доступний для браузерів Chromium та Firefox. Локальне навчання можна увімкнути та вимкнути на сторінці "Опції".

Privacy Badger (фото: Lifechaker)

VPN

Нарешті, за межами сфери розширень та веб-сайтів, які блокують відстеження, є VPN. VPN по суті приховує ваші дані перегляду, фільтруючи їх через інші джерела і приховуючи вашу IP-адресу.

Найкращі VPN - це платні сервіси, але деякі шифрують ваші дані безкоштовно. Не довіряйте кожному безкоштовному VPN, хоча такі імена, як Proton Pass і Tunnelbear, так само респектабельні, як і великі гравці, але менш надійні.