Ці квіти з вашого саду небезпечні для котів: на що звернути увагу

Коти гризуть рослини - а оскільки вони люблять лазити і досліджувати, може бути важко тримати рослини поза зоною досяжності вашої допитливої кішки. Якщо ви хочете тримати рослини в будинку або випускаєте кота на подвір'я, варто знати, які рослини та квіти є отруйними для котів.
Про те, які рослини з саду небезпечні для котів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на PetMD.
Багато отруйних рослин є подразниками: вони викликають локальне запалення шкіри, рота, шлунку тощо. Інші рослини можуть мати системну дію і пошкоджувати або змінювати функціонування органів кота, наприклад, нирок або серця.
Деякі поширені рослини, які є токсичними для котів:
Якщо рослина отруйна для котів, вважайте, що отруйними є всі частини рослини, навіть якщо деякі елементи можуть мати вищу концентрацію токсину, ніж інші. До того ж токсичні дози можуть сильно відрізнятися від рослини до рослини.
У деяких випадках проковтування невеликої кількості може призвести до негативних наслідків, тоді як для інших рослин котам може знадобитися з'їсти відносно велику кількість, перш ніж розвинуться симптоми.
Оскільки багато рослин є подразниками, більшість симптомів, що спостерігаються, є результатом подразнення або запалення, наприклад, почервоніння, набряк або свербіж.
Коли подразнюються глибші відділи шлунково-кишкового тракту, такі як шлунок і кишківник, ймовірні блювання та діарея. Якщо токсин безпосередньо впливає на певний орган, симптоми, що спостерігаються, в першу чергу будуть пов'язані з цим органом. Симптоми включають такі ознаки:
Якщо ви бачите, що ваш кіт їсть рослину, і ви не впевнені, чи вона отруйна, або навіть підозрюєте, що ваш кіт з'їв отруйну рослину, зробіть наступне, перш ніж везти його до ветеринара:
Ідентифікація рослини дуже важлива для визначення лікування. Якщо ви не впевнені в назві того, чим отруїлася ваша кішка, принесіть до ветеринарної клініки зразок рослини або рослинного матеріалу.
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