Ці квіти з вашого саду небезпечні для котів: на що звернути увагу

Які рослини та квіти отруйні для котів

Багато отруйних рослин є подразниками: вони викликають локальне запалення шкіри, рота, шлунку тощо. Інші рослини можуть мати системну дію і пошкоджувати або змінювати функціонування органів кота, наприклад, нирок або серця.

Деякі поширені рослини, які є токсичними для котів:

Амариліс

Осінній крокус

Азалія

Рододендрон

Рицина

Хризантема

Ромашка

Маргаритка

Цикламен

Нарцис

Дифенбахія

Тюльпан

Тис

Плющ англійський

Гіацинт

Каланхое

Лілія

Лілія миру

Конвалія

Олеандр

Потос

Чебрець іспанський

Які частини рослини отруйні для котів

Якщо рослина отруйна для котів, вважайте, що отруйними є всі частини рослини, навіть якщо деякі елементи можуть мати вищу концентрацію токсину, ніж інші. До того ж токсичні дози можуть сильно відрізнятися від рослини до рослини.

У деяких випадках проковтування невеликої кількості може призвести до негативних наслідків, тоді як для інших рослин котам може знадобитися з'їсти відносно велику кількість, перш ніж розвинуться симптоми.

Симптоми отруєння

Оскільки багато рослин є подразниками, більшість симптомів, що спостерігаються, є результатом подразнення або запалення, наприклад, почервоніння, набряк або свербіж.

Коли подразнюються глибші відділи шлунково-кишкового тракту, такі як шлунок і кишківник, ймовірні блювання та діарея. Якщо токсин безпосередньо впливає на певний орган, симптоми, що спостерігаються, в першу чергу будуть пов'язані з цим органом. Симптоми включають такі ознаки:

Погіршення дихання (якщо уражені дихальні шляхи)

Слинотеча або утруднене ковтання (якщо уражені рот, горло або стравохід)

Блювота (при ураженні шлунку або тонкого кишківника)

Діарея (при ураженні тонкого кишківника або товстої кишки)

Надмірне пиття та сечовипускання (при ураженні нирок)

Прискорене, уповільнене або нерегулярне серцебиття (при ураженні серця)

Допомога коту при отруєнні рослинами

Якщо ви бачите, що ваш кіт їсть рослину, і ви не впевнені, чи вона отруйна, або навіть підозрюєте, що ваш кіт з'їв отруйну рослину, зробіть наступне, перш ніж везти його до ветеринара:

Видаліть будь-який рослинний матеріал з шерсті, шкіри та рота вашого кота, якщо це можна зробити акуратно і безпечно.

Тримайте кота в безпечному місці під пильним наглядом.

Зателефонуйте на лінію допомоги в ветеринарній клініці, щоб отримати інструкцію стосовно вашого випадку.

Ідентифікація рослини дуже важлива для визначення лікування. Якщо ви не впевнені в назві того, чим отруїлася ваша кішка, принесіть до ветеринарної клініки зразок рослини або рослинного матеріалу.