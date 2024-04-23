Эти цветы из вашего сада опасны для кошек: на что обратить внимание

Какие растения и цветы ядовиты для кошек

Многие ядовитые растения являются раздражителями: они вызывают локальное воспаление кожи, рта, желудка и т.д. Другие растения могут оказывать системное действие и повреждать или изменять функционирование органов кота, например почек или сердца.

Некоторые распространенные растения, токсичные для кошек:

Амариллис

Осенний крокус

Азалия

Рододендрон

Рицина

Хризантема

Ромашка

Маргаритка

Цикламен

Нарцисс

Дифенбахия

Тюльпан

Тыс

Плющ английский

Гиацинт

Каланхоэ

Лилия

Лилия мира

Ландыш

Олеандр

Потос

Тимьян испанский

Какие части растения ядовиты для кошек

Если растение ядовито для кошек, считайте, что ядовиты все части растения, даже если некоторые элементы могут иметь более высокую концентрацию токсина, чем другие. К тому же, токсичные дозы могут сильно отличаться от растения к растению.

В некоторых случаях проглатывание небольшого количества может привести к негативным последствиям, тогда как для других растений котам может потребоваться съесть относительно большое количество, прежде чем разовьются симптомы.

Симптомы отравления

Поскольку многие растения являются раздражителями, большинство наблюдаемых симптомов являются результатом раздражения или воспаления, например, покраснение, отек или зуд.

Когда раздражаются более глубокие отделы желудочно-кишечного тракта, такие как желудок и кишечник, возможны рвота и диарея. Если токсин оказывает непосредственное влияние на определенный орган, наблюдаемые симптомы в первую очередь будут связаны с этим органом. Симптомы включают следующие признаки:

Ухудшение дыхания (если поражены дыхательные пути)

Слюнотечение или затрудненное глотание (если поражены рот, горло или пищевод)

Рвота (при поражении желудка или тонкого кишечника)

Диарея (при поражении тонкого кишечника или толстой кишки)

Чрезмерное питье и мочеиспускание (при поражении почек)

Учащенное, замедленное или нерегулярное сердцебиение (при поражении сердца)

Помощь коту при отравлении растениями

Если вы видите, что ваш кот ест растение, и вы не уверены, ядовито ли оно, или даже подозреваете, что ваш кот съел ядовитое растение, сделайте следующее, прежде чем везти его к ветеринару:

Удалите любой растительный материал из шерсти, кожи и рта вашего кота, если это можно сделать аккуратно и безопасно.

Держите кота в безопасном месте под пристальным наблюдением.

Позвоните на линию помощи в ветеринарной клинике, чтобы получить инструкцию по вашему случаю.

Идентификация растения очень важна для определения лечения. Если вы не уверены в названии того, чем отравилась ваша кошка, принесите в ветеринарную клинику образец растения.