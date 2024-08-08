Тричі поміркуйте, чи заводити ці 6 кімнатних рослин. Вони можуть вас отруїти!

Чи знаєте ви, що багато дуже поширених кімнатних рослин є отруйними для людей та домашних тварин? Деякі з них можуть нашкодити навіть на дотик, інші - завдяки своєму запаху та спорам, а деякі не можна навіть пробувати на смак. Які саме кімнатні рослини вимагають особливої обережності?

РБК-Україна (проект Styler) попереджає про 6 знайомих усім кімнатних рослин, що можуть завдати суттєвої шкоди вашому здоров'ю.

Дифенбахія

Чисельні сорти дифенбахії ростуть в умовах слабкого освітлення і додають тропічний вигляд до декору. Вона отримала одну зі своїх загальних назв, "немовляча тростина", через симптоми, що виникають при її вживанні.

Сік викликає печіння та набряк язика, що може перекрити дихання. Рослина може бути смертельною для людей і тварин, якщо її проковтнути у великих кількостях.

Дифенбахія - одна з найотруйніших кімнатних рослин (фото: Вікіпедія)

Плющ

Ці рослини ідеально підходять для підвішування з полиць або у внутрішніх контейнерах. Великі кількості англійського плюща повинні бути вжиті, щоб викликати серйозні проблеми, але всі частини рослини можуть викликати такі симптоми, як подразнення шкіри, печіння в горлі (після вживання ягід), лихоманка та висипання.

Плющ також широко поширений у дикій природі (фото: Вікіпедія)

Спатифілум

Ця квітка має неповторний аромат і привертає увагу своїми чисто білими цвітіннями. Хоча вони красиві, кішки можуть серйозно постраждати після вживання у їжу. Навіть невелика кількість будь-якої частини рослини може призвести до смерті кішки від ниркової недостатності, якщо її не лікуватиме ветеринар протягом 18 годин.

Пилок токсичний для кішок, тому варто видаляти жовті тичинки відразу після розкриття квіток, щоб уникнути впливу пилку.

Квіти спатифілума дуже красиві, але вони є джерелом небезпечного пилку (фото: Вікіпедія)

Філодендрон

Жодна інша група рослин не використовується в приміщеннях так широко, як філодендрони, але вони отруйні для людей і тварин. Їх вживання може викликати печіння та набряк губ, язика та горла, а також блювоту та діарею.

Як і плющ, філодендрони мають звисаючий характер, тому тримайте їх подалі від підлоги (фото: Вікіпедія)

Сагова пальма

Створіть атмосферу тропічного оазису у своєму домі з цією мініатюрною пальмою. Одна з найстаріших живих рослин на Землі, сагова пальма могла вижити так довго, тому що тварини не їдять її.

Вживання сагової пальми викликає блювоту та діарею, а також може призвести до печінкової недостатності.

Всі частини рослини, включаючи насіння та коріння, отруйні (фото: Вікіпедія)

Заміокулькас

Посухостійкий заміокулькас є чудовим доповненням до умов слабкого освітлення в будинках та офісах, але всі частини цієї рослини є отруйними. Тримайте її подалі від дітей і тварин, а також мийте руки або носіть рукавички при догляді за нею.

Ця рослина терпить недбалість, тому вам не доведеться часто контактувати з нею (фото: Вікіпедія)