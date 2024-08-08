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Трижды подумайте, заводить ли эти 6 комнатных растений. Они могут вас отравить!

Четверг 08 августа 2024 18:14
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Трижды подумайте, заводить ли эти 6 комнатных растений. Они могут вас отравить! Некоторые растения могут быть ядовитыми (иллюстративное фото: flickr.com/el_cajon_yacht_club)
Автор: Феликс Коркин

Знаете ли вы, что многие очень распространенные комнатные растения ядовиты для людей и домашних животных? Некоторые из них могут навредить даже на ощупь, другие - благодаря своему запаху и спорам, а некоторые нельзя даже пробовать на вкус. Какие комнатные растения требуют особой осторожности?

РБК-Украина (проект Styler) предупреждает о 6 знакомых всем комнатных растениях, которые могут нанести существенный вред вашему здоровью.

Дифенбахия

Многочисленные сорта дифенбахии растут в условиях слабого освещения и придают тропический вид декору. Она получила одно из своих общих названий, "немое растение", из-за симптомов, возникающих при ее употреблении.

Сок вызывает жжение и отек языка, что может перекрыть дыхание. Растение может быть смертельным для людей и животных, если его проглотить в больших количествах.

Трижды подумайте, заводить ли эти 6 комнатных растений. Они могут вас отравить!Дифенбахия - одно из самых ядовитых комнатных растений (фото: Википедия)

Плющ

Эти растения идеально подходят для подвешивания с полок или во внутренних контейнерах. Большое количество английского плюща должны быть употреблены, чтобы вызвать серьезные проблемы, но все части растения могут вызвать такие симптомы, как раздражение кожи, жжение в горле (после употребления ягод), лихорадка и сыпь.

Трижды подумайте, заводить ли эти 6 комнатных растений. Они могут вас отравить!Плющ также широко распространен в дикой природе (фото: Википедия)

Спатифиллум

Этот цветок обладает неповторимым ароматом и привлекает внимание своими чисто белыми цветениями. Хотя они красивы, кошки могут серьезно пострадать после употребления их в пищу. Даже небольшое количество какой-либо части растения может привести к смерти кошки от почечной недостаточности, если ее не успеет вылечить ветеринар в течение 18 часов.

Пыльца токсична для кошек, поэтому следует удалять желтые тычинки сразу после вскрытия цветков, чтобы избежать воздействия пыльцы.

Трижды подумайте, заводить ли эти 6 комнатных растений. Они могут вас отравить!Цветы спатифиллума очень красивы, но они являются источником опасной пыльцы (фото: Википедия)

Филодендрон

Никакая другая группа растений не используется в помещениях так широко, как филодендроны, но они ядовиты для людей и животных. Их употребление в пищу может вызвать жжение и отек губ, языка и горла, а также рвоту и диарею.

Трижды подумайте, заводить ли эти 6 комнатных растений. Они могут вас отравить!Как и плющ, филодендроны имеют свисающий характер, поэтому держите их подальше от пола (фото: Википедия)

Саговая пальма

Создайте атмосферу тропического оазиса в своем доме с этой миниатюрной пальмой. Одно из самых старых живых растений на Земле, саговая пальма могла выжить так долго, потому что животные не едят ее.

Употребление внутрь саговой пальмы вызывает рвоту и диарею, а также может привести к печеночной недостаточности.

Трижды подумайте, заводить ли эти 6 комнатных растений. Они могут вас отравить!Все части растения, включая семена и корни, ядовиты (фото: Википедия)

Замиокулькас

Засухоустойчивый замиокулькас является прекрасным дополнением к условиям слабого освещения в домах и офисах, но все части этого растения ядовиты. Держите ее подальше от детей и животных, а также мойте руки или носите перчатки при уходе за ней.

Трижды подумайте, заводить ли эти 6 комнатных растений. Они могут вас отравить!Это растение терпит небрежность при уходе, поэтому вам не придется часто контактировать с ним (фото: Википедия)

Ранее мы уже писали, как избавиться от жучков на комнатных растениях и какие есть домашние методы в соответствии с видом вредителя.

Читайте также о 5 самодельных удобрениях для всех растений, после которых все будет расти как на дрожжах.

При написании материала использовались следующие источники: издания House Beautiful, Dengarden, Википедия.

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