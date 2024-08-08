Трижды подумайте, заводить ли эти 6 комнатных растений. Они могут вас отравить!

Знаете ли вы, что многие очень распространенные комнатные растения ядовиты для людей и домашних животных? Некоторые из них могут навредить даже на ощупь, другие - благодаря своему запаху и спорам, а некоторые нельзя даже пробовать на вкус. Какие комнатные растения требуют особой осторожности?

РБК-Украина (проект Styler) предупреждает о 6 знакомых всем комнатных растениях, которые могут нанести существенный вред вашему здоровью.

Дифенбахия

Многочисленные сорта дифенбахии растут в условиях слабого освещения и придают тропический вид декору. Она получила одно из своих общих названий, "немое растение", из-за симптомов, возникающих при ее употреблении.

Сок вызывает жжение и отек языка, что может перекрыть дыхание. Растение может быть смертельным для людей и животных, если его проглотить в больших количествах.

Дифенбахия - одно из самых ядовитых комнатных растений (фото: Википедия)

Плющ

Эти растения идеально подходят для подвешивания с полок или во внутренних контейнерах. Большое количество английского плюща должны быть употреблены, чтобы вызвать серьезные проблемы, но все части растения могут вызвать такие симптомы, как раздражение кожи, жжение в горле (после употребления ягод), лихорадка и сыпь.

Плющ также широко распространен в дикой природе (фото: Википедия)

Спатифиллум

Этот цветок обладает неповторимым ароматом и привлекает внимание своими чисто белыми цветениями. Хотя они красивы, кошки могут серьезно пострадать после употребления их в пищу. Даже небольшое количество какой-либо части растения может привести к смерти кошки от почечной недостаточности, если ее не успеет вылечить ветеринар в течение 18 часов.

Пыльца токсична для кошек, поэтому следует удалять желтые тычинки сразу после вскрытия цветков, чтобы избежать воздействия пыльцы.

Цветы спатифиллума очень красивы, но они являются источником опасной пыльцы (фото: Википедия)

Филодендрон

Никакая другая группа растений не используется в помещениях так широко, как филодендроны, но они ядовиты для людей и животных. Их употребление в пищу может вызвать жжение и отек губ, языка и горла, а также рвоту и диарею.

Как и плющ, филодендроны имеют свисающий характер, поэтому держите их подальше от пола (фото: Википедия)

Саговая пальма

Создайте атмосферу тропического оазиса в своем доме с этой миниатюрной пальмой. Одно из самых старых живых растений на Земле, саговая пальма могла выжить так долго, потому что животные не едят ее.

Употребление внутрь саговой пальмы вызывает рвоту и диарею, а также может привести к печеночной недостаточности.

Все части растения, включая семена и корни, ядовиты (фото: Википедия)

Замиокулькас

Засухоустойчивый замиокулькас является прекрасным дополнением к условиям слабого освещения в домах и офисах, но все части этого растения ядовиты. Держите ее подальше от детей и животных, а также мойте руки или носите перчатки при уходе за ней.

Это растение терпит небрежность при уходе, поэтому вам не придется часто контактировать с ним (фото: Википедия)