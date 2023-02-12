Ці кулінарні міфи про кухню заважають нам насолоджуватися їжею: у що вже давно не варто вірити

Багато кулінарних звичок ми перейняли у своїх батьків або бабусь. Деколи логічного пояснення, чому ми щось робимо на кухні так, а не інакше, не існує. І ці звички у приготуванні їжі нам заважають насолоджуватися їжею, забирають багато часу або навіть псують наші страви.

Яким міфам про кулінарію варто перестати вірити – читайте у матеріалі нижче.

Промивання макаронів

За часів наших батьків та бабусь, макарони справді варто було промивати – за радянських часів їхня якість залишала бажати кращого. І промивання рятувало макаронні вироби від злипання.

Сучасні макарони та спагетті роблять із твердих сортів пшениці, тому промивати їх не потрібно. Мало того, занурення під холодну воду може змінити смак пасти та навіть його погіршити.

Стейк має бути з сильною прожаркою

Один із популярних міфів про стейки - з м'яса середньої прожарки витікає кров, і вона небезпечна для здоров'я. Насправді зі стейку середньої прожарки витікає рожевий сік, який називається міоглобіном. Це білок, який міститься у м'язових тканинах тварини.

Вживати таку рідину можна безпечно, отруїтися нею неможливо. Тому варто їсти стейки з будь-якою прожаркою.

Заморожені овочі шкідливі

Це твердження правдиве лише частково. Свіжі овочі дійсно корисніші за будь-які інші - відварені, консервовані, заморожені або обсмажені. Але в морожених овочах зберігається велика кількість вітамінів, мінералів та корисних речовин. Особливо, якщо їх охолодили за допомогою швидкого заморожування.

До речі, у звичайних домашніх холодильниках ця функція недоступна і покупні заморожені овочі будуть кориснішими та смачнішими, ніж ті, які ви влітку заготовили самостійно.

Омлет без молока не буде пишним

Багато кулінарів безуспішно додають у збиті яйця на омлет молоко, сподіваючись на те, що страва вийде пишною. Насправді наявність молока в яйцях ніяк не впливає на пишність та легкість, а лише збільшує час приготування.

Щоб омлет був пишним, яйця потрібно добре збити із щіпкою солі та обсмажувати на низькій температурі.