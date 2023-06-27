Ці критерії впливають на те, чи вступите ви на "бюджет" у 2023 році

Пріоритетність заяв

Це черговість заяв від одного до п'яти, за якою визначається черговість розгляду заяви при вступі на бюджетні місця. Після подачі заяви цей фактор змінити не можна.

Порядок застосування локальної пріоритетності визначається Правилами прийому відповідного закладу вищої освіти з обов'язковим оприлюдненням порядку їх застосування.

Варто також додати, що пріоритетність застосовується лише під час зарахування на навчання на бюджетні місця.

Як формується рейтинг

Рейтинговий список вступників формується в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування на бюджет за результатами позитивної оцінки співбесіди або творчого конкурсу

вступники, які мають право на зарахування за квотою-2 (ВПО)

вступники, які мають право на зарахування за квотою-1 (діти-сироти)

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах

Рейтинговий список вступників, які мають право на зарахування за квотами та які мають право на зарахування на загальних умовах впорядковується таким чином:

за конкурсним балом - від більшого до меншого

за пріоритетністю заяви від першої до останньої

за оцінкою з предмета, який враховується з найбільшим ваговим коефіцієнтом

за результатами розгляду мотиваційних листів

Якщо абітурієнти мають однакові конкурсні бали, комісія використовує пріоритетність заяв від першої до останньої для визначення кандидата на бюджет.

Якщо пріоритети однакові, тоді враховують вищі оцінки з предмета, який враховується з найбільшим ваговим коефіцієнтом.

Коли оприлюднюють рейтинг

Кінцевий рейтинговий список за кожною спеціальністю в закладах вищої освіти повинен бути оприлюднений на сайті Вступ.ОСВІТА.UA не пізніше 5 серпня 2023 року.

У цей день абітурієнти з найвищими балами отримають право вступу на бюджет тільки на одну з п'яти конкурсних пропозицій з найвищим пріоритетом і матимуть час до 18:00 години 8 серпня виконати вимоги до зарахування у тих закладах вищої освіти, де вони рекомендовані до зарахування.

Потім ця можливість втрачається, але можна вступити на контрактну форму навчання.

Зарахування вступників на бюджет проводиться не пізніше 10 серпня 2023 року.

Якщо з початку вас зарахували на контракт, то до 18 серпня можуть перевести на бюджет за наявності таких місць.