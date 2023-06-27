Эти критерии влияют на то, поступите ли вы на "бюджет" в 2023 году

Приоритетность заявлений

Это очередность заявлений от одного до пяти, согласно которой определяется очередность рассмотрения заявления при поступлении на бюджетные места. После подачи заявления этот фактор изменить нельзя.

Порядок применения локальной приоритетности определяется Правилами приема соответствующего заведения высшего образования с обязательным обнародованием порядка их применения.

Следует также добавить, что приоритетность применяется только при зачислении на обучение на бюджетные места.

Как формируется рейтинг

Рейтинговый список поступающих формируется в такой последовательности:

абитуриенты, имеющие право на зачисление в бюджет по результатам положительной оценки собеседования или творческого конкурса

абитуриенты, имеющие право на зачисление по квоте-2 (ВПЛ)

абитуриенты, имеющие право на зачисление по квоте-1 (дети-сироты)

абитуриенты, имеющие право на зачисление на общих условиях

Рейтинговый список поступающих, имеющих право на зачисление по квотам и имеющих право на зачисление на общих условиях, упорядочивается следующим образом:

по конкурсному баллу - от большего к меньшему

по приоритетности заявления от первого до последнего

по оценке по предмету, учитываемому с наибольшим весовым коэффициентом

по результатам рассмотрения мотивационных писем

Если у абитуриентов одинаковые конкурсные баллы, комиссия использует приоритетность заявлений от первого к последнему для определения кандидата на бюджет.

Если приоритеты одинаковые, то учитывают более высокие оценки по предмету, который учитывается с наибольшим весовым коэффициентом.

Когда обнародуют рейтинг

Конечный рейтинговый список по каждой специальности в высших учебных заведениях должен быть обнародован на сайте Вступ.ОСВІТА.UA не позднее 5 августа 2023 года.

В этот день абитуриенты с самыми высокими баллами получат право поступления на бюджет только на одно из пяти конкурсных предложений с высоким приоритетом и будут иметь время до 18:00 8 августа выполнить требования к зачислению в тех учреждениях высшего образования, где они рекомендованы к зачислению.

Затем эта возможность утрачивается, но можно вступить на контрактную форму обучения.

Зачисление, поступающих на бюджет, проводится не позднее 10 августа 2023 года.

Если сначала вас зачислили на контракт, то до 18 августа могут перевести на бюджет при наличии таких мест.