Ці корисні продукти усі їдять неправильно: чого варто уникати

Далеко не усі продукти люди правильно їдять. Є деякі помилки, яких люди допускаються щодня під час приготування корисних продуктів.

Які продукти усі їдять неправильно - читайте на Styler нижче .

Броколі

У капусті броколі містяться речовини, що вбивають ракові клітини. Але якщо варити чи тушкувати капусту, частина цих корисних елементів зникне.

Такий овоч варто готувати лише на пару.

Полуниця

Після купівлі полуниці не поспішайте відривати хвостики. Якщо відривати хвостики або порізати ягоду, то втрачається частина вітаміну С. До того ж такі ягоди краще їсти тільки в сезон.

Спаржа

Щоб зберегти всі корисні компоненти, найкраще готувати спаржу в пароварці або дуже швидко обсмажувати на розпеченій сковороді. Вона повинна вийти м'якою, але трохи хрумкою.

Також не можна її переварювати, адже тоді вона втрачає свої корисні вітаміни.

Йогурт

Якщо грецький йогурт відкрити, то на поверхні можна побачити прозору рідину. Виливати сироватку, в якій багато білка та кальцію, не можна.

Просто розмішайте ложечкою йогурт і їжте.

Томати

У помідорах міститься лікопін - це антиоксидант, який дуже корисний для профілактики атеросклерозу та захисту судин від руйнування. Але щоб отримати його в максимальній кількості, томати потрібно піддати тепловій обробці: зварити, посмажити чи запекти.