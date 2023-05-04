Эти полезные продукты все едят неправильно: чего следует избегать

Далеко не все продукты люди правильно едят. Есть некоторые ошибки, которые люди допускают ежедневно во время приготовления полезных продуктов.

Какие продукты все едят неправильно - читайте на Styler ниже .

Брокколи

В капусте брокколи содержатся вещества, убивающие раковые клетки. Но если варить или тушить капусту, то часть этих полезных элементов исчезнет.

Такой овощ следует готовить только на пару.

Клубника

После покупки клубники не торопитесь отрывать хвостики. Если отрывать хвостики или порезать ягоду, то теряется часть витамина С. К тому же такие ягоды лучше есть только в сезон.

Спаржа

Чтобы сохранить все полезные компоненты, лучше готовить спаржу в пароварке или очень быстро обжаривать на раскаленной сковороде. Она должна получиться мягкой, но немного хрустящей.

Также ее нельзя переваривать, ведь тогда она теряет свои полезные витамины.

Йогурт

Если греческий йогурт открыт, то на поверхности можно увидеть прозрачную жидкость. Выливать сыворотку, в которой много белка и кальция, нельзя.

Просто размешайте ложечкой йогурт и ешьте.

Томаты

В помидорах содержится ликопин - это антиоксидант, который очень полезен для профилактики атеросклероза и защиты сосудов от разрушения. Но чтобы получить его в максимальном количестве, томаты нужно подвергнуть тепловой обработке: сварить, пожарить или запечь.