Ці компоненти шампуню псують ваше волосся та шкодять йому: ви повинні знати про них

Багато людей звертають увагу на аромат чи густоту шампуню, але мало хто замислюється про його склад. Втім, експерти попереджають, що деякі компоненти, які входять до складу звичних засобів для миття волосся, можуть не лише погіршити його стан, але й перешкоджати росту нового волосся.

Які саме складники шампуню можуть бути небезпечними - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Що шкодить вашому волоссю?

Серед небезпечних для волосся інгредієнтів фахівці виділяють:

Сульфати (SLS і SLES)

Це найпоширеніші пінні агенти, які додають шампуням густу піну. Сульфати ефективно очищують волосся, але разом із брудом змивають і природний захисний шар шкіри голови. Це може призводити до пересушування волосся, ламкості та подразнення шкіри.

Силікони

Ці компоненти створюють ілюзію блискучого та здорового волосся, але насправді вони утворюють плівку, яка перекриває доступ кисню та поживних речовин. Це поступово послаблює волосяні фолікули й може сповільнювати ріст волосся.

Парабени

Ці консерванти використовуються для продовження терміну придатності шампуню. Проте дослідження показали, що парабени можуть накопичуватися в організмі, викликати подразнення шкіри та навіть впливати на гормональний баланс.

Алкоголі (ізопропіловий, етанол, пропанол)

Деякі типи алкоголю в шампунях можуть пересушувати волосся і шкіру голови, роблячи волосся тьмяним та схильним до ламкості.

Фталати

Ці речовини, які відповідають за аромат, можуть бути токсичними і здатні викликати алергічні реакції або подразнення.

Як ці компоненти впливають на волосся?

Використання шампунів із переліченими інгредієнтами може поступово руйнувати структуру волосся, робити його слабким, тьмяним і схильним до випадіння. Крім того, деякі з цих речовин можуть накопичуватися на шкірі голови, що створює несприятливі умови для росту нового волосся.

Як вибрати безпечний шампунь?

Фахівці радять уважно читати етикетку та обирати шампуні із натуральними інгредієнтами. Ось кілька порад:

Уникайте шампунів із великим вмістом сульфатів і парабенів.

Шукайте засоби із позначками "без SLS", "без парабенів" або "органічний".

Віддавайте перевагу шампуням із натуральними оліями, рослинними екстрактами та безпечними ароматизаторами.

Догляд, який допоможе зберегти здоров'я волосся

Крім вибору безпечного шампуню, варто також: