Эти компоненты шампуня портят ваши волосы и вредят им: вы должны знать о них
Многие люди обращают внимание на аромат или густоту шампуня, но мало кто задумывается о его составе. Впрочем, эксперты предупреждают, что некоторые компоненты, которые входят в состав привычных средств для мытья волос, могут не только ухудшить их состояние, но и препятствовать росту новых волос.
Какие именно составляющие шампуня могут быть опасными - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Что вредит вашим волосам?
Среди опасных для волос ингредиентов специалисты выделяют:
Сульфаты (SLS и SLES)
Это самые распространенные пенные агенты, которые придают шампуням густую пену. Сульфаты эффективно очищают волосы, но вместе с грязью смывают и естественный защитный слой кожи головы. Это может приводить к пересушиванию волос, ломкости и раздражению кожи.
Силиконы
Эти компоненты создают иллюзию блестящих и здоровых волос, но на самом деле они образуют пленку, которая перекрывает доступ кислорода и питательных веществ. Это постепенно ослабляет волосяные фолликулы и может замедлять рост волос.
Парабены
Эти консерванты используются для продления срока годности шампуня. Однако исследования показали, что парабены могут накапливаться в организме, вызывать раздражение кожи и даже влиять на гормональный баланс.
Алкоголи (изопропиловый, этанол, пропанол)
Некоторые типы алкоголя в шампунях могут пересушивать волосы и кожу головы, делая волосы тусклыми и склонными к ломкости.
Фталаты
Эти вещества, которые отвечают за аромат, могут быть токсичными и способны вызвать аллергические реакции или раздражение.
Как эти компоненты влияют на волосы?
Использование шампуней с перечисленными ингредиентами может постепенно разрушать структуру волос, делать их слабыми, тусклыми и склонными к выпадению. Кроме того, некоторые из этих веществ могут накапливаться на коже головы, что создает неблагоприятные условия для роста новых волос.
Как выбрать безопасный шампунь?
Специалисты советуют внимательно читать этикетку и выбирать шампуни с натуральными ингредиентами. Вот несколько советов:
- Избегайте шампуней с большим содержанием сульфатов и парабенов.
- Ищите средства с пометками "без SLS", "без парабенов" или "органический".
- Отдавайте предпочтение шампуням с натуральными маслами, растительными экстрактами и безопасными ароматизаторами.
Уход, который поможет сохранить здоровье волос
Кроме выбора безопасного шампуня, стоит также:
- Регулярно очищать волосы от остатков стайлинговых средств.
- Использовать маски и кондиционеры для увлажнения волос.
- Избегать чрезмерного использования горячих инструментов для укладки.
Читайте также, что дерматологи рассказали, как выбрать идеальный для вас шампунь.
Также мы рассказывали о 4 простых способах помогут бороться с сухими и "не живыми" волосами.
В материале использованы данные с сайтов Shape, WomensHealth, Mirror.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.