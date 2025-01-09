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Эти компоненты шампуня портят ваши волосы и вредят им: вы должны знать о них

Четверг 09 января 2025 14:03
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Эти компоненты шампуня портят ваши волосы и вредят им: вы должны знать о них Фото: Какие шампуни могут навредить вашим волосам (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Многие люди обращают внимание на аромат или густоту шампуня, но мало кто задумывается о его составе. Впрочем, эксперты предупреждают, что некоторые компоненты, которые входят в состав привычных средств для мытья волос, могут не только ухудшить их состояние, но и препятствовать росту новых волос.

Какие именно составляющие шампуня могут быть опасными - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Что вредит вашим волосам?

Среди опасных для волос ингредиентов специалисты выделяют:

Сульфаты (SLS и SLES)
Это самые распространенные пенные агенты, которые придают шампуням густую пену. Сульфаты эффективно очищают волосы, но вместе с грязью смывают и естественный защитный слой кожи головы. Это может приводить к пересушиванию волос, ломкости и раздражению кожи.

Силиконы
Эти компоненты создают иллюзию блестящих и здоровых волос, но на самом деле они образуют пленку, которая перекрывает доступ кислорода и питательных веществ. Это постепенно ослабляет волосяные фолликулы и может замедлять рост волос.

Парабены
Эти консерванты используются для продления срока годности шампуня. Однако исследования показали, что парабены могут накапливаться в организме, вызывать раздражение кожи и даже влиять на гормональный баланс.

Алкоголи (изопропиловый, этанол, пропанол)
Некоторые типы алкоголя в шампунях могут пересушивать волосы и кожу головы, делая волосы тусклыми и склонными к ломкости.

Фталаты
Эти вещества, которые отвечают за аромат, могут быть токсичными и способны вызвать аллергические реакции или раздражение.

Как эти компоненты влияют на волосы?

Использование шампуней с перечисленными ингредиентами может постепенно разрушать структуру волос, делать их слабыми, тусклыми и склонными к выпадению. Кроме того, некоторые из этих веществ могут накапливаться на коже головы, что создает неблагоприятные условия для роста новых волос.

Как выбрать безопасный шампунь?

Специалисты советуют внимательно читать этикетку и выбирать шампуни с натуральными ингредиентами. Вот несколько советов:

  • Избегайте шампуней с большим содержанием сульфатов и парабенов.
  • Ищите средства с пометками "без SLS", "без парабенов" или "органический".
  • Отдавайте предпочтение шампуням с натуральными маслами, растительными экстрактами и безопасными ароматизаторами.

Уход, который поможет сохранить здоровье волос

Кроме выбора безопасного шампуня, стоит также:

  • Регулярно очищать волосы от остатков стайлинговых средств.
  • Использовать маски и кондиционеры для увлажнения волос.
  • Избегать чрезмерного использования горячих инструментов для укладки.

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В материале использованы данные с сайтов Shape, WomensHealth, Mirror.

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