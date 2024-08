Ці комп'ютерні ігри навчать вас програмуванню

CodinGame

CodinGame - це сайт, який допомагає вам працювати над навичками вирішення проблем та вивчати основи програмування через покрокову гру.

Ця платформа підтримує понад 25 різних мов програмування та дає гравцям можливість практикуватися, навчатися та змагатися у конкурсах із програмування.

Після створення облікового запису ви можете почати з розділу для початківців. Вам будуть представлені стандартні концепції програмування та запропоновано вирішити міні-завдання.

CodinGame (фото: freeCodeCamp)

CSS Diner

У CSS Diner можна практикувати основи CSS, виконуючи серію з 32 завдань. Це хороший спосіб краще познайомитися з мовою і весело провести час, вивчаючи її.

Перші декілька завдань короткі та зосереджені на роботі з класами та ідентифікаторами. Але в міру проходження рівнів вам будуть представлені псевдоселектори, First of Type, Last of Type та універсальний селектор.

CSS Diner (фото: freeCodeCamp)

Flexbox Froggy

У Flexbox Froggy ви вивчатимете CSS Flexbox, розміщуючи жаб на правильних ліліях. На момент завершення 24 рівня ви повинні почуватися комфортно, використовуючи Flexbox у своєму наступному проекті.

Кожне завдання містить опис властивостей Flexbox. Перші кілька місій починаються легко, але в міру проходження гри вони стають складнішими.

Flexbox Froggy (фото: freeCodeCamp)

Flexbox Defense

Flexbox Defense - це гра в стилі tower defense, яка допомагає вам зміцнити свої навички CSS. Розмістіть вежі, щоб не пустити ворогів за допомогою CSS Flexbox.

Завдання міститимуть визначення властивостей Flexbox. Після написання коду натисніть кнопку "Почати хвилю" і подивіться, чи вдалося зупинити ворогів.

Flexbox Defense (фото: freeCodeCamp)

Grid Garden

Вивчіть CSS Grid, проходячи 28 рівнів Grid Garden. Трохи знайомства з CSS Grid рекомендується, але не обов’язково для початку гри.

Кожне завдання містить опис властивостей CSS Grid. Перші кілька завдань починаються легко, але в міру проходження гри вони стають складнішими.

Grid Garden (фото: freeCodeCamp)

CodeCombat

CodeCombat добре підходить як для дітей, так і для дорослих. Ви можете створити безкоштовний обліковий запис та вивчити основи програмування, такі як цикли, функції, умови та змінні.

Ви також можете вибрати з якої мови програмування почати, і проходити ігри.

А ще у вас є можливість перейти на преміум-акаунт, якщо вас цікавить доступ до більшої кількості рівнів.

CodeCombat (фото: freeCodeCamp)

Scratch

Scratch від MIT - це заснована на блоках мова програмування, де ви можете вивчати події, умови, змінні та багато іншого, створюючи свої власні ігри та анімації.

Вибирайте з десятків спрайтів, звуків та фонів, щоб кодувати свої власні твори та починати розуміти основи програмування.

Scratch також використовується на першому тижні курсу CS50: Introduction to Computer Science у Гарварді.

Scratch (фото: freeCodeCamp)

Tynker

Tynker - це сайт, де ви можете створювати проекти та грати в ігри, використовуючи HTML, CSS, JavaScript, Python та Java. Вони мають великий список проектів, алгоритмів і завдань по структурі даних.

Ви можете створювати ці проекти в онлайн-редакторі та ділитися своїми творами у спільноті. Цей сайт призначений для дітей віком від 5 до 18 років.

Tynker (фото: freeCodeCamp)

SQL Murder Mystery

SQL Murder Mystery відмінно підходить як для початківців, так і для досвідчених розробників SQL. Зміцнюйте свої навички та вирішення проблем, намагаючись вистежити вбивцю у цьому детективному трилері.

Гра використовує SQLite, і вам спочатку потрібно буде ознайомитися зі структурою бази даних, перш ніж розпочати гру.

Якщо ви новачок в SQL, є докладний посібник для початківців. В іншому випадку, якщо ви досвідчений користувач SQL, ви можете відразу зануритися в гру.

SQL Murder Mystery (фото: freeCodeCamp)

Untrusted

Untrusted - це пригодницька гра, в якій ви можете перевірити свої навички JavaScript та вирішення проблем. Допоможіть доктору Евалу пройти серію рівнів, вирішуючи завдання JavaScript.

Якщо ви новачок в JavaScript, ця гра може бути трохи складною для вас. Але якщо ви витратите якийсь час на вивчення JavaScript, завдання будуть здійснені.

Untrusted (фото: freeCodeCamp)

Elevator Saga

Elevator Saga - це гра на JavaScript, де ви проходитимете серію випробувань, намагаючись перевезти людей на ліфтах найбільш ефективним чином в заданий час.

Після зміни коду ви можете перевірити ефективність рішення, натиснувши кнопку "Пуск" у верхньому правому кутку. Коли програма виконується, ви можете перевірити статистику, щоб дізнатися, чи ви пройшли випробування чи ні.

Elevator Saga (фото: freeCodeCamp)

CheckiO

CheckiO - це стратегічна гра, в якій ви можете вивчати TypeScript або Python, виконуючи серію завдань. Після створення безкоштовного облікового запису ви почнете з початкових завдань і просуватиметеся до більш складних.

Гра надасть вам доступ до підказок та рішень інших гравців, якщо вам потрібна допомога. Ви вирішуватимете кожне із завдань в онлайн-редакторі і будете переходити до наступної місії, коли задача буде вирішена.

CheckiO (фото: freeCodeCamp)