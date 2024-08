Эти компьютерные игры научат вас программированию

CodinGame

CodinGame - это сайт, который помогает вам работать над навыками решения проблем и изучать основы программирования через пошаговую игру.

Эта платформа поддерживает более 25 различных языков программирования и дает игрокам возможность практиковаться, учиться и соревноваться в конкурсах по программированию.

После создания учетной записи вы можете начать с раздела для начинающих. Вам будут представлены стандартные концепции программирования и предложено решить мини-задачи.

CodinGame (фото: freeCodeCamp)

CSS Diner

В CSS Diner вы можете практиковать основы CSS, выполняя серию из 32 заданий. Это хороший способ лучше познакомиться с языком и весело провести время, изучая его.

Первые несколько заданий короткие и сосредоточены на работе с классами и идентификаторами. Но по мере прохождения уровней вам будут представлены псевдоселекторы, First of Type, Last of Type и универсальный селектор.

CSS Diner (фото: freeCodeCamp)

Flexbox Froggy

В Flexbox Froggy вы будете изучать CSS Flexbox, размещая лягушек на правильных лилиях. К моменту завершения 24 уровня вы должны чувствовать себя комфортно, используя Flexbox в своем следующем проекте.

Каждое задание содержит описание свойств Flexbox. Первые несколько миссий начинаются легко, но по мере прохождения игры они становятся сложнее.

Flexbox Froggy (фото: freeCodeCamp)

Flexbox Defense

Flexbox Defense - это игра в стиле tower defense, которая помогает вам укрепить свои навыки CSS. Разместите башни, чтобы не пустить врагов, используя CSS Flexbox.

Задания будут содержать определения свойств Flexbox. После написания кода нажмите кнопку "Начать волну" и посмотрите, удалось ли вам остановить врагов.

Flexbox Defense (фото: freeCodeCamp)

Grid Garden

Изучите CSS Grid, проходя 28 уровней Grid Garden. Немного знакомства с CSS Grid рекомендуется, но не обязательно для начала игры.

Каждое задание содержит описание свойств CSS Grid. Первые несколько заданий начинаются легко, но по мере прохождения игры они становятся сложнее.

Grid Garden (фото: freeCodeCamp)

CodeCombat

CodeCombat хорошо подходит как для детей, так и для взрослых. Вы можете создать бесплатную учетную запись и изучить основы программирования, такие как циклы, функции, условия и переменные.

Вы также можете выбрать, с какого языка программирования начать, и проходить игры.

А еще у вас есть возможность перейти на премиум-аккаунт, если вас интересует доступ к большему количеству уровней.

CodeCombat (фото: freeCodeCamp)

Scratch

Scratch от MIT - это основанный на блоках язык программирования, где вы можете изучать события, условия, переменные и многое другое, создавая свои собственные игры и анимации.

Выбирайте из десятков спрайтов, звуков и фонов, чтобы кодировать свои собственные творения и начинать понимать основы программирования.

Scratch также используется на первой неделе курса CS50: Introduction to Computer Science в Гарварде.

Scratch (фото: freeCodeCamp)

Tynker

Tynker - это сайт, где вы можете создавать проекты и играть в игры, используя HTML, CSS, JavaScript, Python и Java. У них есть обширный список проектов, алгоритмов и задач по структуре данных.

Вы можете создавать эти проекты в онлайн-редакторе и делиться своими творениями в сообществе. Этот сайт предназначен для детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Tynker (фото: freeCodeCamp)

SQL Murder Mystery

SQL Murder Mystery отлично подходит как для начинающих, так и для опытных разработчиков SQL. Укрепляйте свои навыки и решения проблем, пытаясь выследить убийцу в этом детективном триллере.

Игра использует SQLite, и вам сначала нужно будет ознакомиться со структурой базы данных, прежде чем начать игру.

Если вы новичок в SQL, есть подробное руководство для начинающих. В противном случае, если вы опытный пользователь SQL, вы можете сразу погрузиться в игру.

SQL Murder Mystery (фото: freeCodeCamp)

Untrusted

Untrusted - это приключенческая игра, в которой вы можете проверить свои навыки JavaScript и решения проблем. Помогите доктору Эвалу пройти серию уровней, решая задачи JavaScript.

Если вы новичок в JavaScript, эта игра может быть немного сложной для вас. Но если вы потратите какое-то время на изучение JavaScript, то задачи будут выполнимы.

Untrusted (фото: freeCodeCamp)

Elevator Saga

Elevator Saga - это игра на JavaScript, где вы будете проходить серию испытаний, пытаясь перевезти людей на лифтах наиболее эффективным образом в заданное время.

После изменения кода вы можете проверить эффективность своего решения, нажав кнопку "Пуск" в верхнем правом углу. Когда программа выполняется, вы можете проверить статистику, чтобы узнать, прошли ли вы испытание или нет.

Elevator Saga (фото: freeCodeCamp)

CheckiO

CheckiO - это стратегическая игра, в которой вы можете изучать TypeScript или Python, выполняя серию заданий. После создания бесплатной учетной записи вы начнете с начальных заданий и будете продвигаться к более сложным.

Игра предоставит вам доступ к подсказкам и решениям других игроков, если вам нужна помощь. Вы будете решать каждое из заданий в онлайн-редакторе и переходить к следующей миссии, когда задача будет решена.

CheckiO (фото: freeCodeCamp)