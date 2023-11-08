Samsung представила ШІ для генерації тексту, картинок та навіть коду. Які пристрої зможуть отримати його першими

На форумі Samsung AI Forum 2023 у Сеулі компанія Samsung представила модель Gauss для генеративного ШІ. Вона названа на честь математика Карла Фрідріха Гауса, який описав закон нормального розподілу, і активно використовується у машинному навчанні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на провідне джерело останніх новин про Samsung SamMobile .

Samsung Gauss є повністю внутрішньою розробкою дослідницького підрозділу компанії. В даний час вона тестується тільки співробітниками, але в майбутньому буде включена в нові продукти компанії і стане доступна широкому загалу. Ця модель поєднує в собі три блоки:

Samsung Gauss Language

Модель здатна розуміти природну мову та генерувати відповіді. Вона покликана підвищити продуктивність праці, допомагаючи виконувати такі базові завдання, як складання електронних листів, редагування документів, написання звітів, текстів та переклад.

Вона може бути реалізована на конкретних пристроях для забезпечення більш зручного та інтуїтивно зрозумілого користувальницького досвіду.

Samsung Gauss Code

Присвячений коду і керується помічником code.i, що використовується в Samsung. Він дозволяє користувачам швидко та легко розробляти програми за допомогою інтерактивного інтерфейсу. Модель також дозволяє писати код (не уточнюється, який саме - написаний Gauss Code або запропонований користувачем).

Samsung Gauss Image

Відповідає за створення та редагування зображень. З його допомогою можна змінити стиль зображення, покращити його якість або додати об'єкти до існуючої ілюстрації. Також підтримується генерація "з нуля" із текстових описів.

Всі три генеративні моделі зможуть працювати повністю на пристрої, щоб захистити безпеку даних користувача.

Перші пристрої з підтримкою Samsung Gauss мають вийти вже найближчими місяцями. Ймовірно, серед перших будуть флагманські смартфони Galaxy S24, анонс яких очікується у січні 2024 року.

Samsung Gauss (фото: SamMobile)