Ці кольори здійснять мрії та прикличуть успіх Сонця. Астролог дала повний прогноз на 25 серпня

Ця неділя, 25 серпня, може подарувати чимало успіхів, особливо якщо врахувати вплив Сонця та королівських градусів Венери. Певні кольори можуть підсилити позитивну енергію та допомогти здійснити мрії

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова склала прогноз на цей день та розповіла, що варто робити, а від чого слід відмовитися.

Прогноз астропогоди на 25 серпня

Не забувайте про ретроградний Меркурій. Не плануйте нічого важливого, всі серйозні справи краще перенести.

"Період руху вперед, час для рекордів і подвигів. Активний та творчий день хоробрості, добровільної жертви, наполегливості у досягнені мети, революційних перебудов, вміння досягати тріумфу та перемоги", - описала цей день астролог.

"Треба бути чесним і справедливим навіть у дрібницях. Сприятливий день для політиків, реформаторів, шоуменів і продюсерів. Корисними будуть групові заняття, колективне обговорення проблем. Успішними будуть справи, пов’язані з відповідальністю та обов’язком", - додала вона.

Також на цей день можна запланувати фізичні навантаження, прогулянки на природі, водні процедури.

Гороскоп на 25 серпня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на неділю

"25 серпня - день Сонця, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності, - пояснила Соловйова.

Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила. Йдеться про:

дозвілля з дітьми

різноманітні розважальні та азартні ігри

виступи перед аудиторією

романтичні пригоди.

"Можна відвідувати концерти, шоу, вистави. Присвятіть годину-іншу своєму хобі та будь-якій творчості", - радить астролог.

Цього дня, зазначила Соловйова, варто використовувати в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, символи соняшника та лева. Також можна носити прикраси із золота, поласувати шматочками апельсина.

"Класична квітка Сонця - соняшник, символ якого також буде доречним застосувати цього дня. Підвищать енергії "короля планет" зображення "короля тварин" - величного лева", - зазначила Соловйова.

Астрологічний прогноз на цю неділю (ілюстрація: freepik.com)

Венера у королівському градусі - що вона нам готує

"До 14:25, 25-го серпня, Венера, планета гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства, буде у королівському градусі Діви️. Планети та світила, що потрапляють до цієї зони потужної позитивної енергії королівських градусів, здатні істотно впливати на людей", - пояснила астролог.

Цей вплив, також зазначила вона, дозволяє повною мірою реалізувати надані можливості. Королівські градуси створюють фактор везіння, успіху, удачливості, задоволеності своїм життям.

Вони, за словами Соловйової, дають оптимізм, радість, очікування та здобуття дива в житті. Основні характеристики цього градусу у Діві: скрупульозність, педантичність, своєчасність, ґрунтовність.

"Він наділяє терпінням, розумовою активністю, везінням, умінням пристосовуватися до обставин, влади. Особливо сприятливо впливає на здібності до засвоєння інформації, навчання. Сприяє концентрації уваги, підвищенню інтелекту", - розповіла астролог.

"У цей період ефективно проводити ревізію у справах і речах, аналізувати, порівнювати, перевіряти, оцінювати ефективність попередніх проєктів, з’ясовувати обставини тих чи інших ситуацій, виявляти недоліки, виправляти помилки у будь-яких сферах життя", - резюмувала вона.