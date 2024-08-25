Эти цвета осуществят мечты и призовут успех Солнца. Астролог дала полный прогноз на 25 августа

Это воскресенье, 25 августа, может подарить много успехов, особенно если учесть влияние Солнца и королевских градусов Венеры. Некоторые цвета могут усилить положительную энергию и помочь осуществить мечты.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила прогноз на этот день и рассказала, что следует делать, а от чего следует отказаться.

Прогноз астропогоды на 25 августа

Не забывайте о ретроградном Меркурии. Не планируйте ничего важного, все серьезные дела лучше перенести.

"Период движения вперед, время для рекордов и подвигов. Активный и творческий день храбрости, добровольной жертвы, настойчивости в достижении цели, революционных перестроек, умения добиваться триумфа и победы", - описала этот день астролог.

"Нужно быть честным и справедливым даже в мелочах. Благоприятный день для политиков, реформаторов, шоуменов и продюсеров. Полезными будут групповые занятия, коллективное обсуждение проблем. Успешными будут дела, связанные с ответственностью и обязанностью", - добавила она.

Также в этот день можно запланировать физические нагрузки, прогулки на природе, водные процедуры.

Гороскоп на 25 августа (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на воскресенье

"25 августа - день Солнца, отвечающего за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности", - пояснила Соловьева.

Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, касающиеся действия дневного светила. Речь идет о:

досуг с детьми

разнообразные развлекательные и азартные игры

выступления перед аудиторией

романтические приключения.

"Можно посещать концерты, шоу, спектакли. Посвятите час-другой своему хобби и любому творчеству", - советует астролог.

В этот день, отметила Соловьева, следует использовать в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, символы подсолнечника и льва. Также можно носить украшения из золота, полакомиться кусочками апельсина.

"Классический цветок Солнца - подсолнечник, символ которого также будет уместен применить в этот день. Повысят энергии "короля планет" изображение "короля животных" - величественного льва", - отметила Соловьева.

Астрологический прогноз на данное воскресенье (иллюстрация: freepik.com)

Венера в королевском градусе - что она нам готовит

"К 14:25, 25 августа, Венера, планета гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства, будет в королевском градусе Девы️. Планеты и светила, попадающие в эту зону мощной положительной энергии королевских градусов, способны оказывать существенное влияние на людей", - объяснила астролог.

Это влияние, также отметила она, позволяет в полной мере реализовать предоставленные возможности. Королевские градусы создают фактор везения, успеха, удачливости, удовлетворенности своей жизнью.

Они, по словам Соловьевой, дают оптимизм, радость, ожидание и обретение чуда в жизни. Основные характеристики этого градуса в Деве: скрупулезность, щепетильность, своевременность, основательность.

"Он наделяет терпением, умственной активностью, везением, умением приспосабливаться к обстоятельствам, власти. Особенно благоприятно влияет на способности к усвоению информации, обучению. Способствует концентрации внимания, повышению интеллекта", - рассказала астролог.

"В этот период эффективно проводить ревизию по делам и вещам, анализировать, сравнивать, проверять, оценивать эффективность предыдущих проектов, выяснять обстоятельства тех или иных ситуаций, выявлять недостатки, исправлять ошибки в любых областях жизни", - резюмировала она.