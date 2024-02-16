Ці кольори тіней не можна використовувати жінкам після 40 років: лише додають віку

Навмання використовувати тіні не варто, оскільки неправильні кольори зіпсують образ та зроблять вас ще старшими. Особливу увагу на ці тіні для повік треба звернути жінкам після 40 років.

Червоний

Такий колір тіней може додати обличчю кілька зайвих років, адже зроблять погляд втомленим та роздратованим.

Цей колір тіней дуже рідко зустрічається в палітрі. Та й загалом тіні у відтінках червоного мають непривабливий вигляд.

Відтінки з шимерами

Відтінок металік вже кілька років не сходить з модних радарів, все ж таки в макіяжі з такими тінями варто бути обережними. Мерехтливі відтінки можуть підкреслювати кожну зморшку на повіці.

Найкраще надати перевагу нюдовим відтінкам. Тіні кольору слонової кістки підійдуть для світлої шкіри, а для темнішої шкіри можете обирати відтінок мокко.

Як підібрати тіні під колір очей

Вибираючи продукти, які допоможуть створити стильний макіяж для очей, варто врахувати відтінок шкіри.

Загальне правило для дуже світлої шкіри - орієнтуватися на м’якіші та приглушені кольори. Підкреслити красу світлих очей допоможуть нюдові кольори: бежеві, бежево-коричневі, рожеві.

Якщо відтінок шкіри темніший, хорошим варіантом стануть б’юті-продукти медових і карамельних тонів.

Для чорного тону шкіри у поєднанні зі світлими очима підійдуть металеві відтінки: бронзові, мідні тіні теплих тонів або більш насичені холодні лілові та лавандові.

Професійні візажисти радять використовувати різноманітні пензлі за жорсткістю, формою ворсу та його походженням.

Додамо, що перед макіяжем очей обов'язково використовуйте праймер для повік, оскільки часто у складку скочуються тіні. Намагайтеся уникати чітких ліній.

Макіяж виконуйте на відкритих очах, тому що всі переходи тіней, виконані на закритих повіках, можуть зникнути, коли ви їх відкриєте. Використовуйте водостійку туш для вій, щоб вона не відбивалася на верхній повіці.