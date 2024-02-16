Эти цвета теней нельзя использовать женщинам после 40 лет: только прибавляют возрасту

Наугад использовать тени не стоит, поскольку неправильные цвета испортят образ и сделают вас еще старше. Особое внимание на эти тени для век нужно обратить женщинам после 40 лет.

Красный

Такой цвет теней может придать лицу несколько лишних лет, ведь сделают взгляд уставшим и раздраженным.

Этот цвет теней очень редко встречается в палитре. Да и в целом тени в оттенках красного выглядят неприглядно.

Оттенки с шимерами

Оттенок металлика уже несколько лет не сходит с модных радаров, все же в макияже с такими тенями следует быть осторожными. Мерцающие оттенки могут подчеркивать каждую морщинку на веку.

Лучше всего отдать предпочтение чудесным оттенкам. Тени цвета слоновой кости подойдут для светлой кожи, а для более темной кожи можете выбирать оттенок мокко.

Как подобрать тени под цвет глаз

Выбирая продукты, которые помогут создать стильный макияж для глаз, следует учесть оттенок кожи.

Общее правило для очень светлой кожи - ориентироваться на более мягкие и приглушенные цвета. Подчеркнуть красоту светлых глаз помогут чудесные цвета: бежевые, бежево-коричневые, розовые.

Если оттенок кожи более темный, хорошим вариантом станут бьюти-продукты медовых и карамельных тонов.

Для черного тона кожи в сочетании со светлыми глазами подойдут металлические оттенки: бронзовые, медные тени теплых тонов или более насыщенные холодные лиловые и лавандовые.

Профессиональные визажисты советуют использовать разнообразные кисти по жесткости, форме ворса и его происхождению.

Добавим, что перед макияжем глаз обязательно используйте праймер для век, поскольку часто в складку скатываются тени. Старайтесь избегать четких линий.

Макияж выполняйте на открытых глазах, потому что все переходы теней, выполненные на закрытых веках, могут исчезнуть, когда вы откроете их. Используйте водостойкую тушь для ресниц, чтобы она не отражалась на верхнем веке.