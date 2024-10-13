Ці кольори принесуть проблеми 13 жовтня. Астрологічний прогноз та поради на неділю

Прогноз астропогоди на 13 жовтня

"Критичний день. Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, стоматологічних і хірургічних втручань, відвідування перукарні. Непродумане використання енергій дня може викликати біль у тілі", - попередила Соловйова.

"До вечора не треба планувати великих інтелектуальних і фізичних навантажень. Після 16:55 почнеться один з найбільш енергетично потужних періодів.

В організмі просинаються потужні сили, якщо не вміти керувати ними, можна нашкодити собі та своєму здоров’ю", - також пояснила вона.

Усі справи потребують максимального усвідомлення, зібраності та ретельності. Дуже важлива підвищена обережність у справах, астролог радить закінчити усі початі справи до логічного завершення.

Беріться за роботу лише за умови, що ви усвідомлюєте весь процес від початку до фіналу. Піклуйтесь про близьких людей, робіть подарунки, даруйте радість оточуючим.

Гороскоп на 13 жовтня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на неділю

13 жовтня - день Сонця, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я.

Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила:

дозвілля з дітьми

різноманітні розважальні та азартні ігри

виступи перед аудиторією

романтичні пригоди.

Можна відвідувати концерти, шоу, вистави. Присвятіть годину-іншу своєму хобі та будь-якій творчості.

"Краще не використовувати в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, символи соняшника та лева, не носити прикраси із золота та не зловживати апельсинами. Також не треба використовувати класичні символи Сонця", - розповіла Соловйова.