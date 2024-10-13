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Эти цвета принесут проблемы 13 октября. Астрологический прогноз и советы на воскресенье

Что нужно сделать 13 октября (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В это воскресенье, 13 октября, следует воздержаться от использования трех цветов. Все дело в том, что они способны подпитать негативное влияние Солнца.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева назвала главные советы этого дня и составила полный прогноз на воскресенье.

Прогноз астропогоды на 13 октября

"Критический день. Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств, посещения парикмахерской. Непродуманное использование энергий дня может вызвать боли в теле", - предупредила Соловьева.

"До вечера не нужно планировать большие интеллектуальные и физические нагрузки. После 16:55 начнется один из самых энергетически мощных периодов.
В организме просыпаются мощные силы, если не уметь управлять ими, можно навредить себе и своему здоровью", - пояснила она.

Все дела требуют максимального осознания, собранности и усердия. Очень важна повышенная осторожность в делах, астролог советует закончить все начатые дела до логического завершения.

Принимайтесь за работу только при условии, что вы осознаете весь процесс от начала до финала. Заботьтесь о близких людях, делайте подарки, дарите радость окружающим.

Гороскоп на 13 октября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на воскресенье

13 октября - день Солнца, которое отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье.

Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, касающиеся действия дневного светила:

  • досуг с детьми
  • разнообразные развлекательные и азартные игры
  • выступления перед аудиторией
  • романтические приключения.

Можно посещать концерты, шоу, представления. Посвятите час-другой своему хобби и любому творчеству.

"Лучше не использовать в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, символы подсолнуха и льва, не носить украшения из золота и не злоупотреблять апельсинами. Также не нужно использовать классические символы Солнца", - рассказала Соловьева.

Напомним, ранее мы рассказывали, как определить свой знак в Китайском гороскопе.

Кроме того, недавно стало известно, какие знаки Зодиака несовместимы в отношениях.

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