Ці кольори прикличуть позитив і дива: повний прогноз на 25 квітня з головними правилами дня

Прогноз астропогоди на 25 квітня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. День гармонії, усвідомлення, перемоги над комплексами. Сприятливий період для творчості та інтелектуальної праці", - розповіла Соловйова.

Також вона дала поради на цю п'ятницю:

не можна проводити час наодинці, у турботі лише про свої інтереси, конфліктувати з оточуючими

утримайтесь від вживання алкоголю, уникайте відкритого вогню

позбавтеся від інстинкту власника

повертайте борги

займайтеся колективними справами, допомагайте іншим

можна присвятити час спілкуванню з дітьми

25 квітня - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям".

"Через загальний фон доби краще не ініціювати нові активності, за які відповідає ця планета: великі фінансові платежі, оформлення шлюбу, нові знайомства, реєстрація бізнесу, коштовні придбання, кредити, оновлення власного іміджу та дизайну квартири, нові косметологічні, пластичні та хірургічні процедури, зловживання незнайомою їжею", - нагадала Соловйова.

"Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах. Оточіть себе живими квітами, утримайтесь від романтики, натомість приділіть час будь-якій творчості", - резюмувала вона.