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Эти цвета призовут позитив и чудеса: полный прогноз на 25 апреля с главными правилами дня

Гороскоп на 25 апреля (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Астрологический прогноз на 25 апреля обещает удачный период для победы над страхами. Кроме этого, наступает день Венеры.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, как провести этот день, чтобы точно повезло.

Прогноз астропогоды на 25 апреля

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской. День гармонии, осознания, победы над комплексами. Благоприятный период для творчества и интеллектуального труда", - рассказала Соловьева.

Также она дала советы на эту пятницу:

  • нельзя проводить время наедине, в заботе только о своих интересах, конфликтовать с окружающими
  • воздержитесь от употребления алкоголя, избегайте открытого огня
  • избавьтесь от инстинкта собственника
  • возвращайте долги
  • занимайтесь коллективными делами, помогайте другим
  • можно посвятить время общению с детьми

25 апреля - день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем".

"Из-за общего фона суток лучше не инициировать новые активности, за которые отвечает эта планета: крупные финансовые платежи, оформление брака, новые знакомства, регистрация бизнеса, ценные приобретения, кредиты, обновление собственного имиджа и дизайна квартиры, новые косметологические, пластические и хирургические процедуры, злоупотребление незнакомой пищей", - напомнила Соловьева.

"Сбалансировать венерианскую тему можно благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях. Окружите себя живыми цветами, воздержитесь от романтики, зато уделите время любому творчеству", - резюмировала она.

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