Ці кольори помади додають вам віку та "підсвчують" зморшки

Помада прекрасно доповнює жіночий макіяж і часто може бути вирішальним елементом. Однак варто вміти добирати правильні кольори та відтінки, щоб не зробити недоліки більш вираженими.
Про те, який колір помади може "підсвітити" зморшки та додати кілька зайвих років, розповіли експерти Express.co.uk.
Візажист зазначає, що з віком кутики губ схильні опускатися, і це є цілком нормальним процесом. Однак особливо яскраво виражені зморшки навколо губ у курців.
Таким жінкам варто оновити свою косметичку. Проте, за словами експерта, варто звертати увагу на світлі відтінки помад. Адже вони будуть нівелювати вікові недоліки шкіри.
А от стосовно кольорів, які візуально додають віку, то такими є яскрава, темна чи червона помада.
Звісно, вони є досить класичними та здатними привернути увагу, проте також показати на обличчі те, що ви, можливо, хотіли б приховати.
Для цього потрібно визначити свій кольоротип. Їх виділяють чотири: осінь, зима, весна та літо відповідно до пір року. Весна та осінь - це теплі відтінки, зима та літо - холодні.
Визначити кольоротип ще допоможе колір вен на внутрішній стороні зап'ястя. Блакитний колір вказує на холодний кольоротип, зелений - на теплий. Якщо конкретного кольору розгледіти не вдалося - у вас нейтральний кольоротип, і вам підійдуть і холодні, і теплі відтінки.
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