Ці кольори помади додають вам віку та "підсвчують" зморшки

Який колір і відтінок варто використовувати з обережністю

Візажист зазначає, що з віком кутики губ схильні опускатися, і це є цілком нормальним процесом. Однак особливо яскраво виражені зморшки навколо губ у курців.

Таким жінкам варто оновити свою косметичку. Проте, за словами експерта, варто звертати увагу на світлі відтінки помад. Адже вони будуть нівелювати вікові недоліки шкіри.

А от стосовно кольорів, які візуально додають віку, то такими є яскрава, темна чи червона помада.

Звісно, вони є досить класичними та здатними привернути увагу, проте також показати на обличчі те, що ви, можливо, хотіли б приховати.

Як вибрати помаду для губ

Для цього потрібно визначити свій кольоротип. Їх виділяють чотири: осінь, зима, весна та літо відповідно до пір року. Весна та осінь - це теплі відтінки, зима та літо - холодні.

Весна: шкіра має теплий відтінок. Може бути медовий, трохи фарфоровий, світло-персиковий. Волосся - русяве, каштанове, трохи руде, очі - блакитні, карі, зелені.

шкіра має теплий відтінок. Може бути медовий, трохи фарфоровий, світло-персиковий. Волосся - русяве, каштанове, трохи руде, очі - блакитні, карі, зелені. Осінь: волосся - русяве, трохи руде, темно-коричневе з золотистим відливом. Очі теплих відтінків блакитного, сірого, зеленого, коричневого. Шкіра зазвичай трохи смаглява, іноді світла і часто з веснянками.

волосся - русяве, трохи руде, темно-коричневе з золотистим відливом. Очі теплих відтінків блакитного, сірого, зеленого, коричневого. Шкіра зазвичай трохи смаглява, іноді світла і часто з веснянками. Зима: порцелянова шкіра без особливого рум'янцю. У неї часто темне волосся, очі - холодного блакитного, сірого, коричневого, карого, зеленого відтінку.

порцелянова шкіра без особливого рум'янцю. У неї часто темне волосся, очі - холодного блакитного, сірого, коричневого, карого, зеленого відтінку. Літо: холодний відтінок шкіри з блакитним або рожево-бузковим відливом, попелясто-коричневе або платиново-русяве волосся, очі - зелено-блакитні, блакитні, сірі, сіро-блакитні, темно-карі.

Визначити кольоротип ще допоможе колір вен на внутрішній стороні зап'ястя. Блакитний колір вказує на холодний кольоротип, зелений - на теплий. Якщо конкретного кольору розгледіти не вдалося - у вас нейтральний кольоротип, і вам підійдуть і холодні, і теплі відтінки.