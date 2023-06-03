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Эти цвета помады придают вам возраст и "подсвечивают" морщины

Какие цвета помады придают возрасту (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Помада прекрасно дополняет женский макияж и часто может быть решающим элементом. Однако следует уметь подбирать правильные цвета и оттенки, чтобы не сделать недостатки более выраженными.

О том, какой цвет помады может "подсветить" морщинки и добавить несколько лишних лет, рассказали эксперты Express.co.uk.

Какой цвет и оттенок следует использовать с осторожностью

Визажист отмечает, что с возрастом углы губ склонны опускаться, и это вполне нормальный процесс. Однако особенно ярко выражены морщинки вокруг губ у курильщиков.

Таким женщинам следует обновить свою косметичку. Но, по словам эксперта, следует обращать внимание на светлые оттенки помад. Ведь они будут нивелировать возрастные недостатки кожи.

А вот относительно цветов, которые визуально прибавляют возраст, такими есть яркая, темная или красная помада.

Конечно, они достаточно классические и способны привлечь внимание, однако также показать на лице то, что вы, возможно, хотели бы скрыть.

Как выбрать помаду для губ

Для этого необходимо определить свой цветотип. Их выделяют четыре: осень, зима, весна и лето согласно временам года. Весна и осень - это теплые оттенки, зима и лето - холодные.

  • Весна: кожа имеет теплый оттенок. Может быть медовый, немного фарфоровый, светло-персиковый. Волосы - русые, каштановые, немного рыжие, глаза - голубые, карие, зеленые.
  • Осень: волосы - русые, немного рыжие, темно-коричневые с золотистым отливом. Глаза тёплых оттенков голубого, серого, зеленого, коричневого. Кожа обычно немного смуглая, иногда светлая и часто с веснушками.
  • Зима: фарфоровая кожа без особого румянца. У нее часто темные волосы, глаза - холодного голубого, серого, коричневого, карого, зеленого оттенка.
  • Лето: холодный оттенок кожи с голубым или розовато-сиреневым отливом, пепельно-коричневые или платиново-русые волосы, глаза - зелено-голубые, голубые, серые, серо-голубые, темно-карие.

Определить цветотип также поможет цвет вен на внутренней стороне запястья. Голубой цвет указывает на холодный цветотип, зеленый - на теплый. Если конкретного цвета разглядеть не удалось - у вас нейтральный цветотип, и вам подойдут и холодные, и тёплые оттенки.

Раньше мы рассказывали, какой предмет в косметичке является возбудителем инфекций.

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