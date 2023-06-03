Эти цвета помады придают вам возраст и "подсвечивают" морщины

Помада прекрасно дополняет женский макияж и часто может быть решающим элементом. Однако следует уметь подбирать правильные цвета и оттенки, чтобы не сделать недостатки более выраженными.
О том, какой цвет помады может "подсветить" морщинки и добавить несколько лишних лет, рассказали эксперты Express.co.uk.
Визажист отмечает, что с возрастом углы губ склонны опускаться, и это вполне нормальный процесс. Однако особенно ярко выражены морщинки вокруг губ у курильщиков.
Таким женщинам следует обновить свою косметичку. Но, по словам эксперта, следует обращать внимание на светлые оттенки помад. Ведь они будут нивелировать возрастные недостатки кожи.
А вот относительно цветов, которые визуально прибавляют возраст, такими есть яркая, темная или красная помада.
Конечно, они достаточно классические и способны привлечь внимание, однако также показать на лице то, что вы, возможно, хотели бы скрыть.
Для этого необходимо определить свой цветотип. Их выделяют четыре: осень, зима, весна и лето согласно временам года. Весна и осень - это теплые оттенки, зима и лето - холодные.
Определить цветотип также поможет цвет вен на внутренней стороне запястья. Голубой цвет указывает на холодный цветотип, зеленый - на теплый. Если конкретного цвета разглядеть не удалось - у вас нейтральный цветотип, и вам подойдут и холодные, и тёплые оттенки.
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