Ці кольори носять найстильніші жінки: дорого виглядають і не б'ють по гаманцю

Графітово-сірий

Цей колір став новим чорним у гардеробі модниць. Він стриманий, але при цьому виглядає на мільйон, особливо в поєднанні з білим, бежевим чи сріблом. Стилісти називають його "інтелігентною класикою". Речі такого відтінку завжди виглядають так, ніби їх купили у люксових магазинах, навіть якщо це бюджетна знахідка.

Як носити сірий колір (колаж: РБК-Україна)

Оливковий

Той самий відтінок, який миттєво додає образу глибини. Не надто яскравий, але дуже вишуканий. Він ідеально пасує до нейтральних кольорів і легко вписується як у базу, так і в трендові комбінації. Оливковий носять ті, хто не кричить про свій стиль, але вміє його показати - тихо та зі смаком.

З чим носити оливковий колір (фото: instagram.com/oliviafaeh)

Молочний

Не білий, а саме молочний - тепліший, м’якший, більш витончений. Це той колір, у якому хочеться загорнутись. І саме він візуально додає образу ніжності та ефектності. У поєднанні з бежем або карамеллю молочний виглядає дуже люксово, навіть якщо це футболка з масмаркету.

Інна Мірошниченко та Христина Горняк в речах молочного кольору (колаж: РБК-Україна)

Рожева пудра

М’який відтінок рожевого освіжає обличчя, робить образ "чистим" і додає стриманої елегантності. Особливо гарно виглядає в сорочках, костюмах і шовкових блузах. Саме цей колір люблять французькі модниці, і не дарма.

Як носити рожевий колір (колаж: РБК-Україна)

Mocha Mousse

Глибокий і теплий, цей колір створює відчуття впевненості. В образі він виглядає так, ніби ви все спланували заздалегідь. А ще - він легко поєднується з кремовим, молочним, рожевим і золотистим. Ідеальний для аксесуарів, пальт і штанів.

Наймодніший колір цього року (колаж: РБК-Україна)