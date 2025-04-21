Эти цвета носят самые стильные женщины: дорого выглядят и не бьют по кошельку

Графитово-серый

Этот цвет стал новым черным в гардеробе модниц. Он сдержанный, но при этом выглядит на миллион, особенно в сочетании с белым, бежевым или серебром. Стилисты называют его "интеллигентной классикой". Вещи такого оттенка всегда выглядят так, будто их купили в люксовых магазинах, даже если это бюджетная находка.

Как носить серый цвет (коллаж: РБК-Украина)

Оливковый

Тот самый оттенок, который мгновенно добавляет образу глубины. Не слишком яркий, но очень изысканный. Он идеально подходит к нейтральным цветам и легко вписывается как в базу, так и в трендовые комбинации. Оливковый носят те, кто не кричит о своем стиле, но умеет его показать - тихо и со вкусом.

С чем носить оливковый цвет (фото: instagram.com/oliviafaeh)

Молочный

Не белый, а именно молочный - более теплый, мягкий, утонченный. Это тот цвет, в котором хочется завернуться. И именно он визуально добавляет образу нежности и эффектности. В сочетании с бежем или карамелью молочный выглядит очень люксово, даже если это футболка из массмаркета.

Инна Мирошниченко и Кристина Горняк в вещах молочного цвета (коллаж: РБК-Украина)

Розовая пудра

Мягкий оттенок розового освежает лицо, делает образ "чистым" и добавляет сдержанной элегантности. Особенно красиво смотрится в рубашках, костюмах и шелковых блузах. Именно этот цвет любят французские модницы, и не зря.

Как носить розовый цвет (коллаж: РБК-Украина)

Mocha Mousse

Глубокий и теплый, этот цвет создает ощущение уверенности. В образе он выглядит так, будто вы все спланировали заранее. А еще - он легко сочетается с кремовым, молочным, розовым и золотистым. Идеален для аксессуаров, пальто и брюк.

Самый модный цвет этого года (коллаж: РБК-Украина)