Ці кімнатні рослини небезпечні для малечі: приберіть їх з дитячої

Кімнатні рослини можуть впливати не лише на загальну атмосферу квартири, а й на здоров'я всіх членів сім'ї. Так, отруйні речовини, що містяться в ряді представників флори, при попаданні на шкірний покрив або організм людини здатні викликати отруєння, запаморочення і мігрень, алергічну реакцію.
Які рослини та чому небажано тримати вдома й особливо - у дитячій кімнаті, розповідає Design-Orbita.
Фікус у своєму стеблі та листі містить велику кількість фітонцидів, які випаровуються через пори рослини. Подібні випари небезпечні для немовлят, оскільки потрапляючи в дихальні шляхи малюка, можуть викликати алергію.
Особливо небезпечними вважаються такі різновиди, як фікус петіоларису та бенджаміна. Додамо, що фікуси вночі інтенсивно поглинають кисень у приміщенні.
Фікус Бенджаміна (фото: rastenievod)
Дифенбахія містить небезпечний сік. Якщо дитина або домашня тварина вирішать спробувати соковите листя на смак, то сік потрапить у шлунок і спричинить сильну інтоксикацію. Торкатися до зламаних або зрізаних стебел також суворо забороняється - потрапляючи на шкіру, сік викликає опіки та подразнення.
Дифенбахія (фото: Jerzy Opioła / uk.wikipedia.org)
Конвалія містить у собі серцеві глікозиди, які завдають шкоди серцево-судинній системі, нервовій системі, шлунково-кишковому тракту. Ці рослини не зашкодять дорослим, але їх слід тримати подалі від дітей.
Конвалія (фото: sad.net.ua)
Чистотіл потрапив до списку небезпечних рослин через вміст соку, який у разі попадання на слизові або навіть на шкіру дитини може спровокувати почервоніння та опік.
Крім того, в чистотілі містяться алкалоїди - якщо вони потраплять до шлунково-кишкового тракту, то малюк може отруїтися.
Чистотіл (фото: slk.kh.ua)
Аглаонема при самозапиленні може дати невеликі червоні ягоди. Дітям може захотітися їх зірвати та спробувати на смак, але вони вкрай отруйні та здатні завдати серйозної шкоди здоров'ю.
Аглаонема (фото: asterias.od.ua)
Раніше ми називали топ-8 найнебезпечніших кімнатних рослин, які часто зустрічаються у декорі.
А також писали, які кімнатні рослини здатні викликати головний біль, запаморочення і нудоту, але при цьому дані представники фауни популярні та є майже в кожній оселі.