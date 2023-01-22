Эти комнатные растения опасны для ребенка: уберите их из детской

Растения, представляющие опасность для детей

Фикус в своем стебле и листьях содержит большое количество фитонцидов, которые испаряются через поры растения. Подобные испарения опасны для грудных детей, так как попадая в дыхательные пути крохи, могут вызвать аллергию.

Особенно опасными считаются такие разновидности, как фикус петиолариса и бенджамина. Добавим, что фикусы ночью интенсивно поглощают кислород в помещении.

Фикус Бенджамина (фото: rastenievod)

Диффенбахия содержит опасный сок. Если ребенок или домашнее животное решат попробовать сочные листья на вкус, то сок попадет в желудок и вызовет сильную интоксикацию. Прикасаться к сломанным или срезанным стеблям также строго запрещается - попадая на кожу, сок вызывает ожоги и раздражение.

Диффенбахия (фото: Jerzy Opioła / uk.wikipedia.org)

Ландыш содержит в себе сердечные гликозиды, которые наносят вред сердечно-сосудистой системе, нервной системе, желудочно-кишечному тракту. Эти растения не повредят взрослым, но их следует держать подальше от маленьких детей.

Ландыш (фото: sad.net.ua)

Чистотел попал в список опасных растений из-за содержания млечного сока, который в случае попадания на слизистые или даже на кожу ребенка может спровоцировать покраснение и ожог.

Кроме того, в чистотеле содержатся алкалоиды - если они попадут в желудочно-кишечный тракт, то малыш может отравиться.

Чистотел (фото: slk.kh.ua)

Аглаонема при самоопылении может дать небольшие красные ягоды. Детям может захотеться их сорвать и попробовать на вкус, но они крайне ядовиты и способны нанести серьезный вред здоровью.

Аглаонема (фото: asterias.od.ua)