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Ці кімнатні рослини викликають головний біль та запаморочення

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Четвер 27 липня 2023 19:21
Ці кімнатні рослини викликають головний біль та запаморочення Які кімнатні рослини викликають головний біль
Автор: Наталя Коваль

У багатьох будинках є кімнатні рослини. Однак варто знати, що деякі види рослин здатні викликати головний біль, запаморочення та нудоту, що може потягнути за собою ще більше проблем зі здоров'ям.

Про те, які кімнатні рослини викликають головний біль та запаморочення - читайте в матеріалі Styler.

Лілія

Таку красиву рослину, яка є у будь-якому кольорі, краще не нести до себе додому. Все через те, що цвітіння лілії виділяє насичений аромат, який часто викликає у людей сильні мігрені.

До того ж у темний час доби лілія поглинає кисень і виділяє вуглекислий газ, що може призвести до кисневого голодування мозку.

Ці кімнатні рослини викликають головний біль та запамороченняЛілія (фото: freepik)

Папороть

Така рослина теж може стати причиною появи жахливих головних болів. Листя цієї квітки поглинають в нічний час багато кисню, тому якщо ви не готові щоранку прокидатися з головним болем, не варто розміщувати цю рослину в спальні.

Герань

Герань - дуже красива квітка, однак вона може викликати головні болі, нудоту та навіть алергічні реакції. До того ж може з'явитись кашель та ускладнене дихання. Краще взагалі прибрати цю рослину з дому.

Ці кімнатні рослини викликають головний біль та запамороченняГерань (фото: flowertimes)

Орхідея

Мабуть, у кожного вдома є орхідея. Однак, як виявилось, більшість сортів орхідей виділяють речовини, що збудливо діють на нервову систему.

Зокрема, це має негативні наслідки у вигляді головного болю і сильного запаморочення.

Також така рослина може призвести до проблем зі сном, дратівливості та навіть депресії.

Раніше ми писали про головні помилки в догляді за орхідеєю, які точно її вб'ють.

Також читайте, які кімнатні рослини не вимагають щоденного поливу.

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