ua en ru
Чт, 27 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эти комнатные растения вызывают головную боль и головокружение

Новина українською →
Четверг 27 июля 2023 19:21
Эти комнатные растения вызывают головную боль и головокружение Какие комнатные растения вызывают головную боль
Автор: Наталия Коваль

Во многих домах есть комнатные растения. Однако стоит знать, что некоторые виды домашних растений способны вызвать головные боли, головокружение и тошноту, что может повлечь за собой еще больше проблем со здоровьем.

О том, какие комнатные растения вызывают головную боль и головокружение - читайте в материале Styler.

Лилия

Такое красивое растение, которое есть в любом цвете, лучше не нести к себе домой. Все потому, что цветение лилии выделяет насыщенный аромат, который часто вызывает у людей сильные мигрени.

К тому же в темное время суток лилия поглощает кислород и выделяет углекислый газ, что может привести к кислородному голоданию мозга.

Эти комнатные растения вызывают головную боль и головокружение Лилия (фото: freepik)

Папоротник

Такое растение тоже может стать причиной появления ужасных головных болей. Листья этого цветка поглощают в ночное время много кислорода, поэтому если вы не готовы каждое утро просыпаться с головной болью, не стоит размещать это растение в спальне.

Герань

Герань - очень красивый цветок, однако он может вызвать головные боли, тошноту и даже аллергические реакции. К тому же, может появиться кашель и затрудненное дыхание. Лучше вообще убрать это растение из дома.

Эти комнатные растения вызывают головную боль и головокружениеГерань (фото: flowertimes)

Орхидея

По-видимому, у каждого дома есть орхидея. Однако как оказалось, большинство сортов орхидей выделяют вещества, которые возбуждающе действуют на нервную систему.

В частности, это имеет негативные последствия в виде головных болей и сильного головокружения.

Также такое растение может привести к проблемам со сном, раздражительности и даже депрессии.

Раньше мы писали о главных ошибках в уходе за орхидеей, которые точно ее убьют.

Читайте также, какие комнатные растения не требуют ежедневного полива.

Читайте РБК-Украина в Google News
поради помилки комнатные растения