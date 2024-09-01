Ці іграшкові солдатики з вашого дитинства зараз коштують у сотні разів дорожче

Іграшкові солдатики - це, як не дивно, дуже популярний предмет для колекціонування. Колись це хобі почалося з олов'яних іграшок, а згодом перейшло на пластмасові. Майже у кожного хлопчика у дитинстві були різноманітні маленький "воїни", але чи знаєте ви, яких великих грошей вони зараз коштують у колекціонерів?
РБК-Україна (проєкт Styler) надає приклади 5 різновидів іграшкових солдатиків радянських часів, які можна дуже вигідно продати поцінувачам.
Кожен хлопчик років 40 тому мріяв про набір якісних солдатиків. Однак тут було багато нюансів.
По-перше, розмір - солдатики могли бути маленькими, з поганою деталізацією, або великими, схожими на справжні статуетки.
По-друге, матеріал - пластик міг бути більш або менш твердим, що впливало на тактильне враження від іграшки.
По-третє, самі фігурки могли зображати різні епохи, і кожна мала своїх любителів.
Ці неандертальці були досить рідкісними, за що цінуються збирачами.
Велике значення мав розмір солдатиків. Ця серія бійців Червоної армії часів Другої світової війни була значно більшою за розміром, ніж інші комплекти.
Солдатики тут зображені у досить динамічних позах, що дозволяє створювати з їх допомогою цілі сцени боїв. Саме цей комплект зроблений у синьому кольорі, але такі ж випускалися ще в коричневому та чорному.
Фігурки ковбоїв мали особливу цінність завдяки романтиці вестернів серед радянських дітей. Вестерни були одними з небагатьох західних фільмів, які показувалися у СРСР. Крім того, свої вестерни робило, наприклад, НДР.
Тому ковбої були модними іграшками і високо цінувалися у хлопчиків. Вони мали досить "об'ємну" форму, на відміну від інших, "плоских", солдатиків, та якісний пластик.
Вікінги з'явилися досить пізно вже наприкінці 1980-х років. Швидше за все, комплект було створено на основі якогось західного зразка, тому що тема вікінгів була не дуже відома серед радянських дітей, а серіалу "Вікінги" тоді ще й близько не було.
8 фігурок із чорного пластику зображують скандинавських воїнів, готових до бою, та з їх допомогою можна було "населити", наприклад, іграшкову фортецю.
Цей великий набір маленьких зелених солдатиків, кінних та піших складно описати якось інакше. Їх загальною особливістю була відсутність об'єму, вони були плоскими і могли виглядати лише "в профіль", на відміну від інших солдатиків описаних вище, які красиво виглядали з усіх боків.
Тема цих недорогих солдатиків - часи Другої світової війни. Тут є кавалеристи, мінометники, кулеметники та артилеристи, і, звичайно, багато піхоти. Так, ще є навіть прикордонні стовпи. Можна грати у прикордонників або створити якусь діораму часів 1941 року.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти аукціонів предметів колекціонування Violity та Ocenka.