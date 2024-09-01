Эти игрушечные солдатики из вашего детства сейчас стоят в сотни раз дороже

Неандертальцы

Каждый мальчик лет 40 назад мечтал о наборе качественных солдатиков. Однако здесь было много нюансов.

Во-первых, размер - солдатики могли быть маленькими, с плохой детализацией, или большими, похожими на настоящие статуэтки.

Во-вторых, материал - пластик мог быть более или менее жестким, что влияло на тактильное впечатление от игрушки.

В-третьих, сами фигурки могли изображать разные эпохи, и каждая имела своих любителей.

Эти неандертальцы были достаточно редкими и крупными, за что ценятся собирателями.

Набор этих воинов каменного века стоит 5500 гривен (фото: скриншот violity.com)

Советские бойцы

Большое значение имел размер солдатиков. Эта серия бойцов Красной армии времен Второй мировой войны была значительно больше по размеру, чем другие комплекты.

Солдатики здесь изображены в достаточно динамичных позах, что позволяет создавать с помощью целые сцены боев. Именно этот комплект сделан в синем цвете, но такие же выпускались еще в коричневом и черном.

Это подразделение игрушечных советских бойцов стоит 1600 гривен (фото: скриншот violity.com)

Ковбои

Фигурки ковбоев имели особую ценность благодаря романтике вестернов среди советских детей. Вестерны были одними из немногих западных фильмов, показывавшихся в СССР. Кроме того, свои вестерны делало, например, ГДР.

Потому ковбои были модными игрушками и высоко ценились у мальчиков. Они имели достаточно объемную форму, в отличие от других, плоских, солдатиков, и качественный пластик.

Такие "ковбойцы", как их тогда называли, стоят 1500 гривен (фото: скриншот violity.com)

Викинги

Викинги появились довольно поздно уже в конце 1980-х годов. Скорее всего, комплект был создан на основе какого-то западного образца, потому что тема викингов была не очень известна среди советских детей, а сериала "Викинги" тогда еще и в помине не было.

8 фигурок из черного пластика изображают скандинавских воинов, готовых к бою, и с их помощью можно было "населить", например игрушечную крепость.

Гроза мирных городов средневековья стоит 750 гривен (фото: скриншот violity.com)

"Просто солдатики"

Этот набор маленьких зеленых солдатиков, конных и пеших сложно описать как-то иначе. Их общей особенностью было отсутствие объема, они были плоскими и могли выглядеть только "в профиль", в отличие от других солдатиков описанных выше, красиво выглядевших со всех сторон.

Тема этих недорогих солдатиков - времена Второй мировой войны. Здесь есть кавалеристы, минометчики, пулеметчики и артиллеристы, и, конечно, много пехоты. Да, еще есть даже пограничные столбы. Можно играть в пограничников или создать какую-нибудь диораму времен 1941 года.

Всего 650 гривен , много бойцов, но качество... не очень (фото: скриншот violity.com)