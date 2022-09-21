Ці "хвороби" немовлят не потребують лікування і минають самі

Стурбовані батьки часто непокояться через будь-які "не такі" прояви у немовлят і біжать до лікаря. Але деякі прояви у малюків - природні, є варіантом норми і минають самі.

Білий наліт на язику

Це не молочниця і нічого не потрібно лікувати. Але, коли наліт з‘являється на щічках, піднебінні - потрібно звернутися до лікаря.

"Перли" Епштейна або вузлики Бона

Це маленькі білі кисти, утвори на яснах, піднебінні, вони також зникають, через декілька місяців і не потребують будь-якого втручання.

Коротка вуздечка язика

Якщо вона, дуже коротка та перешкоджає смоктанню грудей, тоді вона потребує підрізання. Коротка вуздечка верхньої губи коригується у дітей старшого віку, якщо на це будуть покази, у стоматолога.

Розмір тім'ячка

Воно "завелике" чи "замаленьке" порівняно з дитиною сусідки чи старшого братика. Насправді, все дуже індивідуально.

Для лікаря важливо різке зростання тім'ячка у розмірах. Для цього щомісяця контролюємо його розміри, випинання та западіння.

Якщо тім‘ячко маленьке чи велике - це особливість дитини, це не вказує на дефіцит чи надлишок вітаміну D.

Облисіння потилиці

Вважалося, що це є ознакою дефіциту вітаміну D. На даний момент доведено, що це міф.

Жовто-білі нальоти на голівці, або так званий "гнейс"

Якщо кірочки незначні, тоді потребують використання засобів "проти молочних кірочок". Важливо, щоб вони не почервоніли.

Вугрі новонароджених

Важливо не плутати ці висипання з алергією. Дитяче акне або вугрі новонароджених поширена патологія шкіри, яка може з’являтися приблизно з 3-го тижня життя малюка та триває близько 4-6 тижнів.

Причина - це вплив гормонів матері. Вони можуть проявитися у формі червоних "прищиків" або з білими включеннями на обличчі, особливо на щоках, лобі, підборідді, рідше - на грудях, голові і спині.

Іноді вони зливаються і мають вигляд більших червоних плям. Це явище може посилюватися під дією тепла.