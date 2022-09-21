Эти "болезни" младенцев не нуждаются в лечении и проходят сами
Обеспокоенные родители часто беспокоятся из-за любых "не таких" проявлений у младенцев и бегут к врачу. Но некоторые проявления у малышей - естественные, являются вариантом нормы и проходят сами.
Об этом рассказала педиатр Вера Семьянчук.
Белый налет на языке
Это не молочница и ничего не нужно лечить. Но, когда налет появляется на щечках, небе - нужно обратиться к врачу.
"Жемчуг" Эпштейна или узелки Бона
Это маленькие белые кисты, образования на десне, небе, они также исчезают, через несколько месяцев и не нуждаются в каком-либо вмешательстве.
Короткая уздечка языка
Если она очень короткая и препятствует сосанию груди, тогда она требует подрезки. Короткая уздечка верхней губы корректируется у детей постарше, если на это будут показания, у стоматолога.
Размер родничка
Он "большой" или "маленький" по сравнению с ребенком соседки или старшего братика. На самом деле все очень индивидуально.
Для врача важен резкий рост родничка в размерах. Для этого ежемесячно контролируем его размеры, выпячивание и западание.
Если родничок маленький или большой - это особенность ребенка, это не указывает на дефицит или избыток витамина D.
Облысение затылка
Считалось, что это признак дефицита витамина D. На данный момент доказано, что это миф.
Желто-белые налеты на головке, или так называемый "гнейс"
Если корочки незначительны, тогда требуют использования средств "против молочных корочек". Важно, чтобы они не покраснели.
Угри новорожденных
Важно не путать эти высыпания с аллергией. Детское акне или угри новорожденных распространенная патология кожи, которая может появляться примерно с 3-й недели жизни малыша и длится около 4-6 недель.
Причина - это влияние гормонов матери. Они могут проявиться в форме красных "прыщиков" или с белыми включениями на лице, особенно на щеках, лбу, подбородке, реже - на груди, голове и спине.
Иногда они сливаются и выглядят большими красными пятнами. Это явление может усиливаться под действием тепла.
Ранее врач рассказала, как действительно справиться с "красным горлом".
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