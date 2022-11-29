Ці хитрощі допоможуть розморозити лобове скло автомобіля за лічені хвилини

Коли температура опускається нижче 0°, то водяна пара в повітрі конденсується і замерзає у вигляді кристалів, коли вона контактує з замерзлою поверхнею.

Як прибрати лід

Обігрівач салону

При цьому способі виникнення подряпин на склі вам не загрожує. Піч нагріє поверхню до потрібної температури. Після цього залишиться тільки забрати лід склоочисниками. Прискорити процес можна, якщо обігрівач налаштувати на максимальну температуру.

Аантилід

Найчастіше такий засіб можна придбати у вигляді аерозолю. Основним діючим компонентом засобу зазвичай виступає спирт. Протягом декількох хвилин при контакті з льодом він розчинить його. Після цього достатньо скористатися склоочисниками або пройтися по склу щіткою.

Автозапуск

Якщо така можливість є, то за кілька хвилин до виходу з дому можна запустити двигун. Коли ви опинитеся в автомобіля, то він буде вже прогрітий і залишиться тільки включити двірники.

А ось поливати лобове скло окропом, направляти гаряче повітря від обігрівача на холодне скло не рекомендують. Не варто намагатися відбити лід скребками, склоочисниками та іншими предметами. Все це призведе до пошкодження скла.

Щоб взимку скло не замерзало, варто тримати автомобіль в гаражі. Тоді машина буде захищена від лютих морозів і не вкриватиметься морозом.

Якщо у вас немає іншого вибору, окрім як припаркуватися на вулиці, покладіть на лобове скло старе простирадло або пакувальний картон, закріпивши його склоочисниками. Це захистить від льоду.