Ці фрукти та овочі не потрібно чистити: усі вітаміни знаходяться у шкірці

Більшість овочів та фруктів ми звикли очищати від шкірки. Однак цей підхід не завжди виявляється вірним, тому що у багатьох з них поживні речовини та вітаміни знаходяться саме у шкірці.
Що насправді не потрібно очищати від шкірки, розповіли у статті TasteofHome.
Ви здивуєтеся, але картоплю чистити потрібно далеко не завжди. У шкірці міститься половина харчових волокон та клітковини. Коли ви очищаєте його для приготування страв, ви позбавляєте себе цих корисних речовин.
Пухнаста шкірка ківі насправді цілком їстівна. Вона тонка та пухнаста, і це багатьох змушує її очищати. Але в ній міститься вітамінів не менше, ніж у фрукті, тому можна ворсинки акуратно зчистити ножем або видалити ложкою.
У зеленій шкірці огірків міститься клітковина, завдяки якій овоч перетравлюється кілька годин, а очищений огірок пролітає крізь організм за 20 хвилин. У шкірці міститься багато мікроелементів, які допомагають знизити холестерин та покращують роботу серцевого м'яза.
У шкірці одного помідора може бути до третини добової дози вітаміну С. А ще - потужний антиоксидант лікопін, який знижує ризик появи багатьох захворювань.
У яблучній шкірці міститься нерозчинна клітковина, вітаміни А і С, флавоноїд із сильним антиоксидантним впливом – кверцетин. Він допомагає боротися з алергіями та захищає серце.
Ви здивуєтеся, але в цій твердій і товстій шкірці міститься більшість поживних речовин. Багато їх зберігається навіть після термічної обробки. Гарбузова олія містить полінасичені кислоти та мікроелементи, в тому числі багато цинку. Готувати зі шкіркою гарбуз складно, але цілком реально – для цього потрібно варити його на повільному вогні пару годин.
У шкірці баклажана містяться найкорисніші мікроелементи. За її фіолетовий колір відповідають рослинні глікозиди антоціани. Вони знижують рівень холестерину, запобігають розвитку запалень в організмі.
У шкірці зеленого винограду міститься потужний енергетичний комплекс, який допомагає відновити нервову систему та серцевий ритм, знижує рівень стресу, очищує судини. А найголовніший елемент у шкірці винограду – ресвератол, природний антибіотик.
До речі, раніше ми писали про те, що названо найкорисніші фрукти та ягоди.
А ще розповідали про те, в яких овочах та фруктах найчастіше бувають пестициди.