ua ru
Пт, 17 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

12 фруктів та овочів, які містять найбільше пестицидів: будьте обережними

Новость на русском →
П'ятниця 17 березня 2023 12:25
12 фруктів та овочів, які містять найбільше пестицидів: будьте обережними Ці фрукти та овочі містять найбільше пестицидів (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Лікарі та дієтологи закликають їсти більше фруктів і овочів, адже вони є досить корисними. Це правда, але сьогодні джерела клітковини часто є переповненими хімікатами та пестицидами.

Які фрукти та овочі є найбільш обробленими, розповіли експерти сайту Eat This, Not That.

Де пестицидів найбільше та найменше

Вчені США вивели два поняття: "брудна десятка" та "чиста п'ятнадцятка". Це ті овочі та фрукти, які містять найвищий і найменший рівень обробки.

До "брудної десятки" належать:

  • полуниця
  • шпинат
  • листя салату
  • персики
  • груші
  • нектарини
  • яблука
  • виноград
  • солодкий і гострий перець
  • вишні
  • чорниця
  • зелена квасоля

Найчистішими овочами та фруктами є:

  • авокадо
  • кукурудза
  • ананаси
  • цибуля
  • папая
  • горошок
  • спаржа
  • диня
  • ківі
  • капуста
  • гриби
  • манго
  • батат
  • кавун
  • морква

Чи потрібно турбуватися стосовно хімікатів у продукції

Нещодавно американська група дослідників виявила, що приблизно 75% овочів і фруктів на Землі містять ту чи іншу кількість пестицидів.

Якщо вас це турбує, найгірше, що ви можете зробити, це зовсім скоротити споживання фруктів і овочів. Дієтологи давно б'ють на сполох, що люди й так їдять їх недостатньо.

Важливо розуміти, що речовини для обробки рослин можуть бути органічним та штучними. Тобто деякі з них не матимуть жодного впливу на людину, у той час, як інші можуть значно зашкодити.

Наприклад, сульфат міді, природна сполука, яка використовується для запобігання розвитку грибка, може бути пов'язана з пошкодженням печінки.

Однак для того, щоб пестициди справді заподіяли вам непоправної шкоди, потрібно з'їсти дуже велику кількість продуктів з ними.

Раніше ми розповідали, які фрукти та овочі можуть знизити ризик розвитку раку простати.

Читайте також, який щоденний продукт знижує рівень цукру в крові за 15 хвилин.

Читайте РБК-Україна в Google News
фрукти Здорове харчування