12 фруктів та овочів, які містять найбільше пестицидів: будьте обережними

Лікарі та дієтологи закликають їсти більше фруктів і овочів, адже вони є досить корисними. Це правда, але сьогодні джерела клітковини часто є переповненими хімікатами та пестицидами.

Які фрукти та овочі є найбільш обробленими, розповіли експерти сайту Eat This, Not That.

Де пестицидів найбільше та найменше

Вчені США вивели два поняття: "брудна десятка" та "чиста п'ятнадцятка". Це ті овочі та фрукти, які містять найвищий і найменший рівень обробки.

До "брудної десятки" належать:

полуниця

шпинат

листя салату

персики

груші

нектарини

яблука

виноград

солодкий і гострий перець

вишні

чорниця

зелена квасоля

Найчистішими овочами та фруктами є:

авокадо

кукурудза

ананаси

цибуля

папая

горошок

спаржа

диня

ківі

капуста

гриби

манго

батат

кавун

морква

Чи потрібно турбуватися стосовно хімікатів у продукції

Нещодавно американська група дослідників виявила, що приблизно 75% овочів і фруктів на Землі містять ту чи іншу кількість пестицидів.

Якщо вас це турбує, найгірше, що ви можете зробити, це зовсім скоротити споживання фруктів і овочів. Дієтологи давно б'ють на сполох, що люди й так їдять їх недостатньо.

Важливо розуміти, що речовини для обробки рослин можуть бути органічним та штучними. Тобто деякі з них не матимуть жодного впливу на людину, у той час, як інші можуть значно зашкодити.

Наприклад, сульфат міді, природна сполука, яка використовується для запобігання розвитку грибка, може бути пов'язана з пошкодженням печінки.

Однак для того, щоб пестициди справді заподіяли вам непоправної шкоди, потрібно з'їсти дуже велику кількість продуктів з ними.