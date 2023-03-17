12 фруктів та овочів, які містять найбільше пестицидів: будьте обережними
Лікарі та дієтологи закликають їсти більше фруктів і овочів, адже вони є досить корисними. Це правда, але сьогодні джерела клітковини часто є переповненими хімікатами та пестицидами.
Які фрукти та овочі є найбільш обробленими, розповіли експерти сайту Eat This, Not That.
Де пестицидів найбільше та найменше
Вчені США вивели два поняття: "брудна десятка" та "чиста п'ятнадцятка". Це ті овочі та фрукти, які містять найвищий і найменший рівень обробки.
До "брудної десятки" належать:
- полуниця
- шпинат
- листя салату
- персики
- груші
- нектарини
- яблука
- виноград
- солодкий і гострий перець
- вишні
- чорниця
- зелена квасоля
Найчистішими овочами та фруктами є:
- авокадо
- кукурудза
- ананаси
- цибуля
- папая
- горошок
- спаржа
- диня
- ківі
- капуста
- гриби
- манго
- батат
- кавун
- морква
Чи потрібно турбуватися стосовно хімікатів у продукції
Нещодавно американська група дослідників виявила, що приблизно 75% овочів і фруктів на Землі містять ту чи іншу кількість пестицидів.
Якщо вас це турбує, найгірше, що ви можете зробити, це зовсім скоротити споживання фруктів і овочів. Дієтологи давно б'ють на сполох, що люди й так їдять їх недостатньо.
Важливо розуміти, що речовини для обробки рослин можуть бути органічним та штучними. Тобто деякі з них не матимуть жодного впливу на людину, у той час, як інші можуть значно зашкодити.
Наприклад, сульфат міді, природна сполука, яка використовується для запобігання розвитку грибка, може бути пов'язана з пошкодженням печінки.
Однак для того, щоб пестициди справді заподіяли вам непоправної шкоди, потрібно з'їсти дуже велику кількість продуктів з ними.
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