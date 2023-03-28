Эти фрукты и овощи не нужно чистить: все витамины находятся в кожуре

Картофель

Вы удивитесь, но картофель чистить нужно далеко не всегда. В кожуре содержится половина пищевых волокон и клетчатки. Когда вы очищаете его для приготовления блюд, вы лишаете себя этих полезных веществ.

Киви

Пушистая кожица киви на самом деле вполне съедобна. Она тонкая и пушистая, и это многих заставляет ее очищать. Но в ней содержится витаминов не меньше, чем в самом фрукте, поэтому можно ворсинки аккуратно счистить ножом или удалить ложкой.

Огурцы

В зеленой кожуре огурцов содержится клетчатка, благодаря которой овощ переваривается несколько часов, а очищенный огурец пролетает сквозь организм за 20 минут. В кожуре содержится много микроэлементов, которые помогают снизить холестерин и улучшают работу сердечной мышцы.

Помидоры

В кожуре одного помидора может содержаться до трети суточной дозы витамина С. А еще - мощный антиоксидант ликопин, который снижает риск появления многих заболеваний.

Яблоки

В яблочной кожуре содержится нерастворимая клетчатка, витамины А и С, флавоноид с сильным антиоксидантным воздействием - кверцетин. Он помогает бороться с аллергиями и защищает сердце.

Тыква

Вы удивитесь, но в этой твердой и толстой кожуре содержится большинство питательных веществ. Многие их них сохраняются даже после термической обработки. Тыквенное масло содержит полинасыщенные кислоты и микроэлементы, в не также много цинка. Готовить с кожурой тыкву сложно, но вполне реально - для этого нужно варить ее на медленном огне пару часов.

Баклажаны

В кожуре баклажана содержатся самые полезные микроэлементы. За ее фиолетовый цвет отвечают растительные гликозиды антоцианы. Они снижают уровень холестерина, предотвращают развитие воспалений в организме.

Виноград

В кожуре зеленого винограда содержится мощный энергетический комплекс, который помогает восстановить нервную систему и сердечный ритм, снижает уровень стресса, очищает сосуды. А самый главный элемент в кожуре винограда - ресвератол, природный антибиотик.