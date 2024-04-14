Ці фрукти не дадуть вам схуднути, хоча багато хто вважає їх "дієтичними"

Засновник популярних дієт та доктор Майкл Мослі назвав фрукти, які можуть заважати людині схуднути. Багато хто вважає їх "дієтичними", але насправді це не так. Уся річ у цукрі, який міститься у таких фруктах.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.
Як виявилося, під час дієти людям слід уникати деяких фруктів. Йдеться про плоди з високим вмістом цукру, а саме:
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Це стосується і дині з ананасом. Ці фрукти дієтолог радить замінити фруктами або ягодами, у яких міститься менше цукру. І хоча ананас вже довгий час називають продуктом для схуднення, це зовсім не так.
Перекуси з фруктами, які містять багато цукру, Мослі радить замінити більш корисною альтернативою. Спробуйте несолоні горіхи або овочі.
Названо фрукти, які шкодять фігурі (ілюстрація: freepik.com)
Окрім цього, Мослі радить уважніше придивлятися до продуктів, які ви купуєте. За його словами, фігурі точно нашкодить усе, що продається в обробленому вигляді та з яскравими етикетками.
Уся річ у тому, що на стан та настрій людини напряму впливає те, що вона їсть. І якщо ви будете перенасичувати себе жирами, цукром та сіллю, вага точно не зменшиться.
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Нагадаємо, днями ми називали спеції для покращення пам'яті та роботи мозку.
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