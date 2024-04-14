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Ці фрукти не дадуть вам схуднути, хоча багато хто вважає їх "дієтичними"

Чи допоможе ананас схуднути (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Засновник популярних дієт та доктор Майкл Мослі назвав фрукти, які можуть заважати людині схуднути. Багато хто вважає їх "дієтичними", але насправді це не так. Уся річ у цукрі, який міститься у таких фруктах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Які фрукти не дадуть схуднути

Як виявилося, під час дієти людям слід уникати деяких фруктів. Йдеться про плоди з високим вмістом цукру, а саме:

  • манго
  • диня
  • ананас.

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Це стосується і дині з ананасом. Ці фрукти дієтолог радить замінити фруктами або ягодами, у яких міститься менше цукру. І хоча ананас вже довгий час називають продуктом для схуднення, це зовсім не так.

Перекуси з фруктами, які містять багато цукру, Мослі радить замінити більш корисною альтернативою. Спробуйте несолоні горіхи або овочі.

Названо фрукти, які шкодять фігурі (ілюстрація: freepik.com)

Чого варто уникати, якщо хочете схуднути

Окрім цього, Мослі радить уважніше придивлятися до продуктів, які ви купуєте. За його словами, фігурі точно нашкодить усе, що продається в обробленому вигляді та з яскравими етикетками. 

Уся річ у тому, що на стан та настрій людини напряму впливає те, що вона їсть. І якщо ви будете перенасичувати себе жирами, цукром та сіллю, вага точно не зменшиться.

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Нагадаємо, днями ми називали спеції для покращення пам'яті та роботи мозку.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що додати у каву, аби схуднути.

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ДієтологДієта