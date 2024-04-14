Эти фрукты не дадут вам похудеть, хотя многие считают их "диетическими"

Какие фрукты не дадут похудеть

Как оказалось, во время диеты людям следует избегать некоторых фруктов. Речь идет о плодах с высоким содержанием сахара, а именно:

манго

дыня

ананас.

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Это касается и дыни с ананасом. Эти фрукты диетолог советует заменить фруктами или ягодами, в которых содержится меньше сахара. И хотя ананас уже долгое время называют продуктом для похудения, это совсем не так.

Перекусы с фруктами, содержащими много сахара, Мосли советует заменить более полезной альтернативой. Попробуйте несоленые орехи или овощи.

Названы фрукты, которые вредят фигуре (иллюстрация: freepik.com)

Чего следует избегать, если хотите похудеть

Кроме этого, Мосли советует внимательнее присматриваться к продуктам, которые вы приобретаете. По его словам, фигуре точно навредит все, что продается в обработанном виде и с яркими этикетками.

Все дело в том, что состояние и настроение человека напрямую влияет на то, что он ест. И если вы будете перенасыщать себя жирами, сахаром и солью, вес точно не снизится.

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