Эти фрукты не дадут вам похудеть, хотя многие считают их "диетическими"

Основатель популярных диет и доктор Майкл Мосли назвал фрукты, которые могут мешать человеку похудеть. Многие считают их "диетическими", но на самом деле это не так. Все дело в сахаре, который содержится в таких фруктах.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.
Как оказалось, во время диеты людям следует избегать некоторых фруктов. Речь идет о плодах с высоким содержанием сахара, а именно:
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Это касается и дыни с ананасом. Эти фрукты диетолог советует заменить фруктами или ягодами, в которых содержится меньше сахара. И хотя ананас уже долгое время называют продуктом для похудения, это совсем не так.
Перекусы с фруктами, содержащими много сахара, Мосли советует заменить более полезной альтернативой. Попробуйте несоленые орехи или овощи.
Названы фрукты, которые вредят фигуре (иллюстрация: freepik.com)
Кроме этого, Мосли советует внимательнее присматриваться к продуктам, которые вы приобретаете. По его словам, фигуре точно навредит все, что продается в обработанном виде и с яркими этикетками.
Все дело в том, что состояние и настроение человека напрямую влияет на то, что он ест. И если вы будете перенасыщать себя жирами, сахаром и солью, вес точно не снизится.
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Напомним, на днях мы называли специи для улучшения памяти и работы мозга.
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